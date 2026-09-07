Sainte-Rose : fin des recherches pour le pêcheur tombé en mer

(Actualisé) Les recherches sont maintenant levées pour l'homme perdu en mer à Sainte-Rose. Parti en pêche ce lundi matin, 7 septembre 2026, un pêcheur reste introuvable. L'alerte a été donnée à 8 heures. Deux pêcheurs faisaient une sortie ensemble et pêchaient en bord de mer, au niveau de l'usine de traitement de l'eau. Le binôme s'est ensuite séparé. Au moment de retrouver son compagnon de pêche, un homme manque à l'appel. Seul son matériel est retrouvé sur place. Un important dispositif de recherche a été déployé pour le retrouver en mer, depuis la côte et en hélicoptère. Le dispositif a été levé dans la journée (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les pompiers ont effectué des recherches approfondies avec un drone pour tenter de localiser l'homme sur terre. La recherche est restée vaine. La gendarmerie avait pris le relais et mobilisé l’hélicoptère de la section aérienne de la gendarmerie (SAG) sans succès également.

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