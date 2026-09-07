Dans une lettre aux buralistes, Marine Le Pen défend le "gel" des taxes sur le tabac

La candidate du Rassemblement nationale à l'élection présidentielle, Marine Le Pen, a défendu dimanche dans un courrier aux buralistes le "gel des taxes sur le tabac", affirmant vouloir "protéger" une activité "vitale pour la vie sociale" des communes.

Alors que la Confédération des buralistes a appelé à une "mobilisation nationale" à partir de lundi pour "défendre nos commerces de proximité et nos territoires" face à une hausse des prix du tabac et à l'essor du marché parallèle de cigarettes, la candidate à l'Elysée s'est adressée à ce secteur dans une "lettre ouverte" publiée par le RN dimanche soir.

Cette mobilisation "est totalement légitime", a-t-elle écrit, assurant vouloir "protéger ceux qui travaillent légalement, combattre réellement ceux qui organisent les trafics, redonner de la visibilité à votre profession", une activité "vitale", selon elle, "pour la vie sociale et économique de nos villes et villages".

La cheffe de file des députés RN propose notamment deux mesures phares sur le volet économique pour "stopper l'escalade fiscale": "le gel des taxes sur le tabac et la désindexation du prix sur l'inflation", a-t-elle affirmé.

"L'augmentation permanente du prix du tabac ne peut tenir lieu, à elle seule, de politique publique", a poursuivi Marine Le Pen, qui entend aussi "alourdir fortement les sanctions contre les trafiquants et la vente à la sauvette" et un renforcement des prérogatives des policiers municipaux pour qu'ils puissent notamment "participer aux saisies de produits illicites".

La part du tabac consommé en France métropolitaine qui échappe à la fiscalité nationale (TAFE) représentait un manque à gagner fiscal de 4,3 milliards d'euros en moyenne en 2023, selon une étude des douanes publiée en octobre 2025.

Selon un rapport du Sénat de mai 2024, un paquet de 20 cigarettes "premium" vendu 12,50 euros rapportait 10,50 euros à l'Etat (8,5 euros d'"accise" sur les tabacs et 2 euros de TVA), contre 1 euro au buraliste et 1 euro de marge au fabricant.

AFP