[Vidéo] Rodéos sauvages au Chaudron et à l'aéroport de Gillot, des policiers caillassés, une personne interpellée

Dans la soirée de ce dimanche 6 septembre 2026, des rassemblements et rodéos sauvages ont eu lieu au Chaudron à Saint-Denis et au niveau de l'aéroport Roland-Garros à Sainte-Marie. Sur place, les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles. Pour disperser la foule, les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogènes. Deux agents ont été légèrement blessés. Une personne a été interpellée (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À Saint-Denis, les faits ont eu lieu rue Roger Payet. Regardez.

La compagnie d'intervention de nuit et la Brigade anticriminalité (BAC T) ont dû intervenir, appuyées par des motards sur place.

Selon nos informations, les débordements à Gillot sont en lien avec la présence d'un chanteur qui reprenait l'avion pour l'Hexagone.

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