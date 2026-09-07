[Vidéo] Rodéos sauvages au Chaudron et à l'aéroport de Gillot, des policiers caillassés, une personne interpellée

Dans la soirée de ce dimanche 6 septembre 2026, des rassemblements et rodéos sauvages ont eu lieu au Chaudron à Saint-Denis et au niveau de l'aéroport Roland-Garros à Sainte-Marie. Sur place, les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles. Pour disperser la foule, les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogènes. Deux agents ont été légèrement blessés. Une personne a été interpellée (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)
À Saint-Denis, les faits ont eu lieu rue Roger Payet. Regardez.
La compagnie d'intervention de nuit et la Brigade anticriminalité (BAC T) ont dû intervenir, appuyées par des motards sur place.
Selon nos informations, les débordements à Gillot sont en lien avec la présence d'un chanteur qui reprenait l'avion pour l'Hexagone.
www.imazpress.com/[email protected]
Tout sa pour un chanteur la Moke ?
Domoune fini ni couillon !
Preuve et encore une démonstration qu’il y a un vrai Profond malaise dans cette société... en toile de fond les présidentielles 2027 dont l’issue est incertaine 👿💀☠️.. on est à l’heure des candidats DROITE -GAUCHE OU S’EST LA MEME SALADE..le scénario à craindre..BEAUCOUP D’ABSTENTIONNISTE..et un certain parti au pouvoir qu’on a peur...
Arrêtez de faire peur aux naïfs, ça n’a rien à voir avec les futures élections. Ce sont des petits c..qui deviennent de plus en plus violents car ils veulent faire comme en métropole. Il serait temps de sanctionner aussi le laxisme des parents.parfois ces derniers profitent de beaucoup d’aides et ne donnent pas aux enfants le goût du travail.
OUI sanctionné ces parents à la source pour avoir l’effet escompté. Peut etre si l’on payait moins les hommes politiques et surpayait les professeurs , il y aurait plus de personnes intelligentes et moins de lois stupides
NOU LA FÉ®
Pas sûr. Surement de l'importation...
Triste évolution de la societe 974.
Quand au fond,
c'est affligeant de voir ces rodéos sauvages se multiplier n'importe où.... au risque de blesser des innocents qui n'ont pas souhaité assister à leurs stupides et bruyants rassemblements. 😡
Les forces de l'ordre doivent sévir !
Bonne journée.
Autre remarque, le "chanteur reprenait" avec un T pas un S... Orthographe sans doute adaptée au niveau du chanteur en partance et de son fan club motorisé 😅
Bonne journée.
Votre titre est faux. Ce n'est pas l'aéroport de Gillot mais Roland Garros. Les terrains appartenaient à Mr Gillot. Bonne journée...
Votre pseudo est faux, il n'y a jamais eu de templier à la Réunion.
Occupes toi de tes oignons !