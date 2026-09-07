TOUTE L’ACTUALITÉ
À DÉCOUVRIR
Télécharger l’application mobile
voir plus

[Vidéo] Rodéos sauvages au Chaudron et à l'aéroport de Gillot, des policiers caillassés, une personne interpellée

  • Publié le 7 septembre 2026 à 12:08
Violences urbaines au chaudron

Dans la soirée de ce dimanche 6 septembre 2026, des rassemblements et rodéos sauvages ont eu lieu au Chaudron à Saint-Denis et au niveau de l'aéroport Roland-Garros à Sainte-Marie. Sur place, les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles. Pour disperser la foule, les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogènes. Deux agents ont été légèrement blessés. Une personne a été interpellée (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À Saint-Denis, les faits ont eu lieu rue Roger Payet. Regardez.

La compagnie d'intervention de nuit et la Brigade anticriminalité (BAC T) ont dû intervenir, appuyées par des motards sur place. 

Selon nos informations, les débordements à Gillot sont en lien avec la présence d'un chanteur qui reprenait l'avion pour l'Hexagone.

www.imazpress.com/[email protected]

Sainte-Marie, Police, Rodéo, Faits divers

guest
12 Commentaires
Chanteur la mok
Chanteur la mok
23 heures

Tout sa pour un chanteur la Moke ?
Domoune fini ni couillon !

Répondre
Avis974
Avis974
1 jour

Preuve et encore une démonstration qu’il y a un vrai Profond malaise dans cette société... en toile de fond les présidentielles 2027 dont l’issue est incertaine 👿💀☠️.. on est à l’heure des candidats DROITE -GAUCHE OU S’EST LA MEME SALADE..le scénario à craindre..BEAUCOUP D’ABSTENTIONNISTE..et un certain parti au pouvoir qu’on a peur...

Répondre
Nat
Nat
1 jour

Arrêtez de faire peur aux naïfs, ça n’a rien à voir avec les futures élections. Ce sont des petits c..qui deviennent de plus en plus violents car ils veulent faire comme en métropole. Il serait temps de sanctionner aussi le laxisme des parents.parfois ces derniers profitent de beaucoup d’aides et ne donnent pas aux enfants le goût du travail.

Répondre
Avis974
Avis974
1 jour

OUI sanctionné ces parents à la source pour avoir l’effet escompté. Peut etre si l’on payait moins les hommes politiques et surpayait les professeurs , il y aurait plus de personnes intelligentes et moins de lois stupides

Répondre
Gilbert
Gilbert
1 jour

NOU LA FÉ®

Répondre
Manu
Manu
21 heures

Pas sûr. Surement de l'importation...

Répondre
Fayard c'est Vira
Fayard c'est Vira
1 jour

Triste évolution de la societe 974.

Répondre
Le fond
Le fond
1 jour

Quand au fond,
c'est affligeant de voir ces rodéos sauvages se multiplier n'importe où.... au risque de blesser des innocents qui n'ont pas souhaité assister à leurs stupides et bruyants rassemblements. 😡
Les forces de l'ordre doivent sévir !
Bonne journée.

Répondre
La forme
La forme
1 jour

Autre remarque, le "chanteur reprenait" avec un T pas un S... Orthographe sans doute adaptée au niveau du chanteur en partance et de son fan club motorisé 😅
Bonne journée.

Répondre
Templier974
Templier974
1 jour

Votre titre est faux. Ce n'est pas l'aéroport de Gillot mais Roland Garros. Les terrains appartenaient à Mr Gillot. Bonne journée...

Répondre
achtung
achtung
1 jour

Votre pseudo est faux, il n'y a jamais eu de templier à la Réunion.

Répondre
Templier974
Templier974
1 jour

Occupes toi de tes oignons !

Répondre