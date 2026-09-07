À La Réunion, le prix des billets d'avion augmente, la crise économique s'accentue mais les Réunionnais voyagent encore plus

Malgré la crise économique et l'augmentation du prix des billets, l'envie de voyager semble intacte à La Réunion. En juillet, les compagnies aériennes ont fait le plein de voyageurs. Un paradoxe alors que la population est frappée par la hausse du coût de la vie (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
Dans le monde, les chiffres de juillet confirment une forte affluence, dépassant les niveaux des années précédentes et la demande ne faiblit pas.
Les chiffres de juillet, publiés par l’Association du transport aérien international (Iata), sont bons pour les compagnies.
La demande mondiale, exprimée en passager-kilomètre payant (RPK en anglais), a augmenté de 0,2% par rapport à juillet 2025, où avait déjà été établi un record pour un mois de juillet.
Le trafic a été élevé en juillet grâce à la croissance des vols entre Asie et Europe (+ 12,1 % sur un an) et à celle du trafic intérieur en Chine (+ 5,3 %).
- Les vols de et vers La Réunion ne connaissent pas la crise -
Actuellement en crise avec une grève des personnels navigants, hormis ces quelques turbulences, la compagnie French Bee a enregistré "une augmentation des ventes par rapport à l'année dernière".
Cela s'est vu par une augmentation des capacités de vol de la compagnie. Selon Air Journal, la compagnie a renforcé son programme durant l’hiver austral, avec 13 vols hebdomadaires entre Saint-Denis et Paris-Orly, soit une hausse de 17% par rapport à l’année précédente.
De façon plus modérée, Corsair a enregistré "de bons niveaux de fréquentations. Le taux de remplissages était très bon, à un niveau quasiment équivalent à celui de l’été dernier", indique la compagnie aérienne à Imaz Press.
"La Réunion affiche un niveau de fréquentation élevé, avec un taux de remplissage de 86 % sur la liaison Paris-Orly - La Réunion, dans un marché particulièrement concurrentiel", précise-t-elle.
Au-delà de Paris-Orly, la compagnie constate "une bonne dynamique sur les liaisons directes entre La Réunion et la province". "La liaison Marseille-La Réunion affiche de très bons résultats et nous avons poursuivi ce développement avec l’ouverture, en juin dernier, de Toulouse-La Réunion."
Interrogées, les autres compagnies desservant La Réunion, à savoir notre compagnie locale Air Austral ou Air France, n'ont jamais répondu à nos sollicitations.
L'aéroport de La Réunion a lui fait savoir qu'il divulguera les chiffres sur la fréquentation fin septembre "afin de comparer l’ensemble de la période des vacances scolaires".
- Des voyages en hausse malgré des billets plus chers à La Réunion -
Les prix élevés des billets n'ont pas découragé celles et ceux qui voulaient prendre l'avion pour s'évader de La Réunion le temps de congés ou, au contraire, ceux qui souhaitaient poser leurs valises dans l'île quelques semaines.
Le kérosène coûte pourtant des prix jamais vus, en raison des ruptures d’approvisionnement que provoque la guerre au Moyen-Orient.
Et le prix des billets s'en est ressenti. Questionnées au début de la crise au Moyen-Orient, les compagnies aériennes avaient fait savoir que le prix de leurs billets allait augmenter de plusieurs dizaines d'euros supplémentaires.
"De façon mesurée, en cohérence avec l'évolution des conditions de marché et avec le souci constant de préserver l'accessibilité de son offre", avait tenu à préciser French Bee, mais plus cher tout de même.
"Les tarifs évoluent en fonction de nombreux paramètres, notamment la période de réservation, les dates de voyage ou encore le niveau de demande", précise la compagnie Corsair.
Elle ajoute : "la période reste complexe pour le secteur aérien, qui fait face à une augmentation importante de ses coûts, avec notamment un impact significatif du prix du carburant et de la fiscalité".
- 153.359 vols dans le monde rien que le 23 juillet -
Flightradar24, site internet de référence, avait indiqué que le 23 juillet avait été la journée la plus chargée jamais vue pour l’aviation commerciale mondiale. Il avait dénombré 153.359 vols.
Cette saison est cruciale pour la grande majorité des 378 compagnies membres. C’est celle où les avions décollent le plus fréquemment et sont les plus remplis.
Et les compagnies ont prévu d’encore accélérer leur activité. Pour septembre, les membres de l’Iata prévoient une offre de 2,9 % supérieure au même mois de 2025.
Selon les projections de long terme publiées par l’IATA publiées au début de l’année, la demande mondiale de transport de passagers pourrait passer d’environ 9.000 milliards de passagers-kilomètres payants en 2024 à 20.800 milliards en 2050. Voire, dans l’hypothèse haute, atteindre les 21.900 milliards de passagers-kilomètre et dépasser ce doublement.
ma.m et fb/www.imazpress.com/[email protected]
à La Réunion, le prix des billets d'avion augmentent, mais les compagnies aériennes (comme French Bee) refusent d'augmenter les salaires de leurs salariés et d'embaucher pour leur permettre de bénéficier de temps de repos réguliers !
Mdr
renseignez vous , les billets augmentent partout , même lorsqu'il y a des compagnies low cost . Nous en plus on a peu de compagnies qui s'entendent ( avez vous remarqué qu'au moment des vacances , elles pratiquent tous les même prix à quelques euros près et avez vous noté que chaque fois qu'on parle d'une nouvelle compagnie qui viendrait s'installer ( comme pour nous faire croire que le marché n'est pas verrouillé) ça foire parfois même avant le premier vol?
ça mérite qu'on s'interroge non?
Rien de plus sous le soleil certains s'endettent pour un billet d'avion et plus ...
Certains profitent de s'engraisser car le système de l'entre soi passe moi le bol de grain te prête a encore de beaux jours, tout va bien madame la marquise.
Le jour où le frigo sera vide ça être une autre chanson !!!
40% d'inactifs, 36% en dessous du seuil de pauvreté, mais qui sont ceux qui voyagent ?
mais bientôt ils seront à 5k , patience.
Vous avez des familles qui se déplacent pour le médical aussi.
Et n'ont pas force de l'aide.
Donc il faudrait pas non plus trop nous plumer.
Sur un vol la Réunion Nosy be, le prix 378 € mais 198 € de taxes. Qui profite vraiment des passagers ?
C'est du VOL...avec la bénédiction de la Région...une seule compagnie sur Bangkok, Air Austral, qui fait la pluie et le beau temps ! Et les avions sont toujours pleins ! Et ils ont trouvé moyen de réduire le plateau repas en loisirs ! INCROYABLE ! Le Réunionnais est connu pour se laisser faire, ne pas protester ! LAMENTABLE qu'ils profitent de la sorte !!!
Air Austral avait commencé a baisser ses prix sur Bangkok avec l' arrivée d'indigo ! La compagnie indienne arrêtant bientôt, les prix reprennent de plus fort ! Air Austral étant la seule sur Bangkok, elle fait ce qu'elle veut ! 1500€ en classe éco pour 7 heures de vol en décembre ! C'est du VOL ! Et les avions seront pleins, la Thaïlande est attractive pour les Réunionnais ! Et il n'y a pas de parade ! C'est veut VOL !!!
Quand c’est du vol, on ne se soumet pas et c’est la meilleure manière de protester. On boycotte mais là tout le monde se soumet comme des moutons. Donc tant pis pour ceux qui payent cher, ils le veulent bien !
La crise ce n'est pas pour tout monde.
Seulement 4 compagnies qui desservent la Run = pas de concurrence = prix élevés
Et l'avion reste le seul moyen de transport pour sortir de l'île.
4 compagnies c’est déjà suffisant pour être concurrentiel !!
C'est pas encore assez cher le prix des billets et les compagnies le savent, donc attendez vous à des augmentations dans un proche avenir.
Tout dépend de quelle "population" on parle. Vu le nombre croissant de métros venant s'installer ici, rien de bizarre. Beaucoup retournent voir leur famille régulièrement. Quant au reste, étudiants qui vont et viennent, famille qui suivent, et beaucoup de fonctionnaires...
Le "ti kréol", lui, "ress a tèr"... On fait dire aux chiffres ce qu'on veut, mais une lecture des chiffres au premier degré ne veut rien dire.
Dun côté on se plaint de la vie chère et de l’autre on voyage plus cher?
On se plaint la bouche pleine?
De quelle catégorie sociale parle t’on?????
Est-ce qu'on à le choix pour sortir de la Reunion, non! S'il y avait une route pour quitter le département on l'aurait fait, bien sûr ces compagnies se garvent et aussi la Région Réunion. Triste pour nous citoyens Français...
Les pas assez cher met encore la pa c
Cherchez l'erreur !
L'empreinte carbone, le réchauffement climatique illustré par des multitudes de catastrophes qui font froid dans le dos, tout le monde s'en fout !
On fonce tête baissée !
La pauvre planète avait, le temps de la Covid retrouvé un nouveau souffle.
C'est dingue mais tout est question de fric et de surconsommation.
Ici on n'y a pas échappera pas non plus, on a connu Garance mais le pire est à venir.