À La Réunion, le prix des billets d'avion augmente, la crise économique s'accentue mais les Réunionnais voyagent encore plus

Malgré la crise économique et l'augmentation du prix des billets, l'envie de voyager semble intacte à La Réunion. En juillet, les compagnies aériennes ont fait le plein de voyageurs. Un paradoxe alors que la population est frappée par la hausse du coût de la vie (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans le monde, les chiffres de juillet confirment une forte affluence, dépassant les niveaux des années précédentes et la demande ne faiblit pas.

Les chiffres de juillet, publiés par l’Association du transport aérien international (Iata), sont bons pour les compagnies.

La demande mondiale, exprimée en passager-kilomètre payant (RPK en anglais), a augmenté de 0,2% par rapport à juillet 2025, où avait déjà été établi un record pour un mois de juillet.

Le trafic a été élevé en juillet grâce à la croissance des vols entre Asie et Europe (+ 12,1 % sur un an) et à celle du trafic intérieur en Chine (+ 5,3 %).

- Les vols de et vers La Réunion ne connaissent pas la crise -

Actuellement en crise avec une grève des personnels navigants, hormis ces quelques turbulences, la compagnie French Bee a enregistré "une augmentation des ventes par rapport à l'année dernière".

Cela s'est vu par une augmentation des capacités de vol de la compagnie. Selon Air Journal, la compagnie a renforcé son programme durant l’hiver austral, avec 13 vols hebdomadaires entre Saint-Denis et Paris-Orly, soit une hausse de 17% par rapport à l’année précédente.

De façon plus modérée, Corsair a enregistré "de bons niveaux de fréquentations. Le taux de remplissages était très bon, à un niveau quasiment équivalent à celui de l’été dernier", indique la compagnie aérienne à Imaz Press.

"La Réunion affiche un niveau de fréquentation élevé, avec un taux de remplissage de 86 % sur la liaison Paris-Orly - La Réunion, dans un marché particulièrement concurrentiel", précise-t-elle.

Au-delà de Paris-Orly, la compagnie constate "une bonne dynamique sur les liaisons directes entre La Réunion et la province". "La liaison Marseille-La Réunion affiche de très bons résultats et nous avons poursuivi ce développement avec l’ouverture, en juin dernier, de Toulouse-La Réunion."

Interrogées, les autres compagnies desservant La Réunion, à savoir notre compagnie locale Air Austral ou Air France, n'ont jamais répondu à nos sollicitations.

L'aéroport de La Réunion a lui fait savoir qu'il divulguera les chiffres sur la fréquentation fin septembre "afin de comparer l’ensemble de la période des vacances scolaires".

- Des voyages en hausse malgré des billets plus chers à La Réunion -

Les prix élevés des billets n'ont pas découragé celles et ceux qui voulaient prendre l'avion pour s'évader de La Réunion le temps de congés ou, au contraire, ceux qui souhaitaient poser leurs valises dans l'île quelques semaines.

Le kérosène coûte pourtant des prix jamais vus, en raison des ruptures d’approvisionnement que provoque la guerre au Moyen-Orient.

Et le prix des billets s'en est ressenti. Questionnées au début de la crise au Moyen-Orient, les compagnies aériennes avaient fait savoir que le prix de leurs billets allait augmenter de plusieurs dizaines d'euros supplémentaires.

"De façon mesurée, en cohérence avec l'évolution des conditions de marché et avec le souci constant de préserver l'accessibilité de son offre", avait tenu à préciser French Bee, mais plus cher tout de même.

"Les tarifs évoluent en fonction de nombreux paramètres, notamment la période de réservation, les dates de voyage ou encore le niveau de demande", précise la compagnie Corsair.

Elle ajoute : "la période reste complexe pour le secteur aérien, qui fait face à une augmentation importante de ses coûts, avec notamment un impact significatif du prix du carburant et de la fiscalité".

- 153.359 vols dans le monde rien que le 23 juillet -

Flightradar24, site internet de référence, avait indiqué que le 23 juillet avait été la journée la plus chargée jamais vue pour l’aviation commerciale mondiale. Il avait dénombré 153.359 vols.

Cette saison est cruciale pour la grande majorité des 378 compagnies membres. C’est celle où les avions décollent le plus fréquemment et sont les plus remplis.

Et les compagnies ont prévu d’encore accélérer leur activité. Pour septembre, les membres de l’Iata prévoient une offre de 2,9 % supérieure au même mois de 2025.

Selon les projections de long terme publiées par l’IATA publiées au début de l’année, la demande mondiale de transport de passagers pourrait passer d’environ 9.000 milliards de passagers-kilomètres payants en 2024 à 20.800 milliards en 2050. Voire, dans l’hypothèse haute, atteindre les 21.900 milliards de passagers-kilomètre et dépasser ce doublement.

ma.m et fb/www.imazpress.com/[email protected]