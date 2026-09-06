À retenir ce soir : tirs au Port, front froid, Rachida Dati, base jump au Trou de Fer et enfant tué dans une explosion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 6 septembre 2026 : - Tirs au Port : une personne visée, un bébé se trouvait dans la voiture criblée de balles - Météo : un front froid et de la houle australe prévus ce mardi sur La Réunion - Bientôt jugée pour corruption, Rachida Dati va réintégrer à sa demande la magistrature - [Vidéo] Trou De Fer : il saute depuis le sommet de la cascade en base jump - Un enfant tué et sept personnes blessées par l'explosion d'un pavillon à Aubervilliers

Ce samedi soir, 5 septembre 2026, un homme a été la cible de coups de feu au Port par un groupe de personnes cagoulées, place Alphonse Daudet. Il n'a pas été blessé. Toutefois, son véhicule a été criblé de balles. Une enquête pour tentative d'homicide a été ouverte. Selon nos informations, un enfant de quelques mois se trouvait dans la voiture.Pour l'heure, aucune interpellation n'a eu lieu.

Alors que les températures revenaient doucement à la hausse, malgré un vent persistant, à partir de mardi 8 septembre 2026, un front froid va toucher La Réunion. Prévoyez les kaway... pas les parapluies, car il s'accompagnera de pluie et de fortes rafales de vent, jusqu'à 80 km/h sur les côtes exposées. Les températures devraient repasser sous les normales d'ici mercredi et jeudi prochains.

L’ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, bientôt jugée pour corruption, a demandé à réintégrer la magistrature, ce qui sera fait après l’avis du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) sur sa nomination prévue dans un service de la Chancellerie.

Un saut en base jump au-dessus du Trou de Fer, dans l’un des décors les plus spectaculaires de La Réunion... C'est là le cadre d'une vidéo vue plus de 52.000 fois sur Instagram. Avec près de 300 mètres de cascade sous les pieds, il s'élance dans une descente vertigineuse, avant de déployer sa voile. Un saut réalisé par un professionnel.

Un enfant est décédé et sept personnes ont été blessées, dont deux grièvement, dans une fuite de gaz qui a entraîné "l'explosion" samedi soir d'un pavillon à Aubervilliers, ont indiqué dimanche le maire de la ville et la préfecture de police de Paris.