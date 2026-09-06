Il pilote sa motocyclette avec 3,30 grammes d'alcool par litre de sang et termine au tribunal

Durant ce week-end du 5 et 6 septembre 2026, un motard a été contrôlé par les gendarmes avec un taux d'alcool de 3,30 grammes par litre de sang. Son permis a été immédiatement annulé. Le pilote du deux-roues cumulait les infractions. En plus de la conduite alcoolique, il conduisait sans assurance, le casque non attaché et faisait l'objet d'une recherche par les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue et présenté au tribunal judiciaire. Sa motocyclette a été placée en fourrière (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)
- Côté police -
- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 12 (taux compris entre 0,43 et 1,19 mg / l d'air expiré)
- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02
- refus de se soumettre au contrôle (alcool ou stupéfiant) : 01
- refus d'obtempérer : 05
- défaut d'assurance : 25
- défaut de permis de conduire : 08
191 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.
Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 150 autres diverses contraventions au code de la route dont :
- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 02
- excès de vitesse : 03
- feu rouge / stop / priorité : 15
- défaut de contrôle technique : 23
- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 02
- défaut d'équipement : 11
- défaut de port de casque : 02
- défaut de port de la ceinture de sécurité : 05
- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 17
- franchissement de ligne continue : 09
- autres : 61
- Côté gendarmerie -
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Merci d'avoir écrit le mot "motocyclette" que j'avais cru disparu depuis plus de 30 ans! Par contre ça fait un peu ringard, non?
Prison immédiatement et destruction immédiate de l'engin c'est le moins qu'on puisse faire avec des mecs comme ça!
Pourquoi destruction ??
Vente aux enchères au profit d’associations de sécurité routière , me semble plus judicieux !!
Strike...