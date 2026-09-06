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Il pilote sa motocyclette avec 3,30 grammes d'alcool par litre de sang et termine au tribunal

  • Publié le 6 septembre 2026 à 19:58
  • Actualisé le 7 septembre 2026 à 12:08
contrôle routier gendarmerie

Durant ce week-end du 5 et 6 septembre 2026, un motard a été contrôlé par les gendarmes avec un taux d'alcool de 3,30 grammes par litre de sang. Son permis a été immédiatement annulé. Le pilote du deux-roues cumulait les infractions. En plus de la conduite alcoolique, il conduisait sans assurance, le casque non attaché et faisait l'objet d'une recherche par les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue et présenté au tribunal judiciaire. Sa motocyclette a été placée en fourrière (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Côté police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 12 (taux compris entre 0,43 et 1,19 mg / l d'air expiré)
- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02
- refus de se soumettre au contrôle (alcool ou stupéfiant) : 01
- refus d'obtempérer : 05
- défaut d'assurance : 25
- défaut de permis de conduire : 08

191 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 150 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 02
- excès de vitesse : 03
- feu rouge / stop / priorité : 15
- défaut de contrôle technique : 23
- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 02
- défaut d'équipement : 11
- défaut de port de casque : 02
- défaut de port de la ceinture de sécurité : 05
- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 17
- franchissement de ligne continue : 09
- autres : 61

- Côté gendarmerie -

www.imazpress.com/[email protected]

Contrôles routiers, Police, Gendarmerie, Sécurité routière

guest
4 Commentaires
Alain STIT
Alain STIT
1 jour

Merci d'avoir écrit le mot "motocyclette" que j'avais cru disparu depuis plus de 30 ans! Par contre ça fait un peu ringard, non?

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Ded
Ded
1 jour

Prison immédiatement et destruction immédiate de l'engin c'est le moins qu'on puisse faire avec des mecs comme ça!

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Marcel
Marcel
1 jour

Pourquoi destruction ??
Vente aux enchères au profit d’associations de sécurité routière , me semble plus judicieux !!

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HULK
HULK
1 jour

Strike...

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