Il pilote sa motocyclette avec 3,30 grammes d'alcool par litre de sang et termine au tribunal

Durant ce week-end du 5 et 6 septembre 2026, un motard a été contrôlé par les gendarmes avec un taux d'alcool de 3,30 grammes par litre de sang. Son permis a été immédiatement annulé. Le pilote du deux-roues cumulait les infractions. En plus de la conduite alcoolique, il conduisait sans assurance, le casque non attaché et faisait l'objet d'une recherche par les forces de l'ordre. Il a été placé en garde à vue et présenté au tribunal judiciaire. Sa motocyclette a été placée en fourrière (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

- Côté police -

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 12 (taux compris entre 0,43 et 1,19 mg / l d'air expiré)

- conduite sous l'emprise de stupéfiants : 02

- refus de se soumettre au contrôle (alcool ou stupéfiant) : 01

- refus d'obtempérer : 05

- défaut d'assurance : 25

- défaut de permis de conduire : 08

191 fonctionnaires de police ont été mobilisés à cette occasion.

Au cours de ces différents contrôles, les forces des Polices locales ont également procédé à la constatation de 150 autres diverses contraventions au code de la route dont :

- Conduite sous l'Empire d'un État Alcoolique : 02

- excès de vitesse : 03

- feu rouge / stop / priorité : 15

- défaut de contrôle technique : 23

- défaut de Brevet de Sécurité Routière : 02

- défaut d'équipement : 11

- défaut de port de casque : 02

- défaut de port de la ceinture de sécurité : 05

- usage d'un téléphone tenu en mains par le conducteur d'un véhicule : 17

- franchissement de ligne continue : 09

- autres : 61

- Côté gendarmerie -

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