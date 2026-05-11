Le prix des carburants et des billets d'avion s'envole : pour les vacances, les Réunionnais partiront moins longtemps et moins loin

À La Réunion, alors que la seconde semaine de vacances du mois de mai se poursuit, certaines personnes ont déjà en tête l'organisation des congés de juillet - août. Des vacances en dehors de La Réunion au programme ? Une question en suspens dans la tête des Réunionnais. Certains choisissent de renoncer à leur voyage ou de partir moins loin. La raison, les billets d'avion et les carburants en hausse, conséquence directe du violent conflit au Moyen-Orient, notamment dans le détroit d’Ormuz (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ludovic, 27 ans est marié et père d'une petite fille, voudrait faire visiter l'Hexagone à sa femme qui n'a jamais quitté La Réunion. "Malheureusement à la vue du prix des billets d'avion, déjà ça fait mal", dit-il. "Ensuite, il faut réserver une voiture de location, un logement, avoir un budget en plus pour les sorties... Ça fait un gros budget à prévoir", poursuit-il.

Le père de famille le sait, "il faut avoir pas mal d'économies de côté si on veut réellement bien voyager et pouvoir en profiter. Forcément avec la vie chère ici, le prix de l’essence qui a augmenté et un revenu modeste c’est compliqué de mettre de côté".

À Saint-Paul, Constance, étudiante de 23 ans partage souvent des vidéos de voyage avec ses amis et sa famille, se disant : "on devrait organiser ça !". "Sur le coup on se projette, on observe les prix, on se dit qu’on va économiser et que d’ici là on aura les économies nécessaires. Mais l’euphorie redescend vite et on se rend rapidement compte que ce n’est pas aussi facile", dit-elle.

"En plus des billets et de l’hôtel, il faut aussi prévoir des sous pour les souvenirs ou les dépenses indispensables du voyage. Cela ramène parfois à des sommes astronomiques qui n’encouragent pas", raconte-t-elle.

"En tant qu’étudiante boursière, je subis également la pression économique entre loyer, carburants, place de parking payante, nourriture, tentatives de plaisirs personnelles et autres frais. À la fin du mois je me retrouve souvent à découvert et dois compter sur mes parents. Un voyage n’est vraiment pas dans mes projets ni présents ni futurs, en tout cas pas avant d’avoir une activité professionnelle et un revenu stable. Et encore…", poursuit Constance.

- Des voyages à près de 10.000 euros -

Pour exemple, prenez une famille de quatre personnes, deux adultes, et deux enfants dont un de moins de 11 ans. Estimant une date de départ le 4 juillet (date des vacances scolaires à La Réunion) et un retour le 25 juillet, les prix des billets d'avion s'envolent.

Un vol aller-retour sur la compagnie locale Air Austral, comme sur la compagnie nationale Air France tourne autour de 6.500 euros, même presque 7.000 en classe loisir et avec bagages en soute.

Chez Corsair et French Bee, les prix restent élevés, frôlant les 6.000 euros.

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Des compagnies aériennes, obligées de réduire la voilure. Elles suppriment purement et simplement les vols avec un faible taux de réservations et réaffectent ces passagers sur un autre vol. Cela leur permet de garantir un taux d’occupation maximal de leurs avions et de ne pas voler à perte.

Ajouter l'hébergement, la location d'une voiture familiale, s'élevant pour la même période à plus de 800 euros, plus l'essence et les péages. Une note particulièrement bien salée et cela… sans compter les sorties en famille et les souvenirs.

- La population attend, réfléchie ou part moins loin -

Face à tant d'incertitude sur le conflit au Moyen-Orient et un budget voyage assurément élevé, les Réunionnais y réfléchissent par deux fois.

"Les gens espéraient que la situation au Moyen-Orient retournerait à la normale mais là ce n'est pas le cas", constate Patrick de Biasi de Alizoa Voyages. "Les gens réfléchissent et calculent tout."

Pour les voyages à venir, "les Réunionnais se reportent sur les vols courts ou moyens courrier" pour lesquels "l'impact de la hausse des carburants restent léger", dit-il.

Parmi les destinations les plus attractives et moins loin de La Réunion, l'Afrique du Sud, le Thaïlande ou encore le Vietnam. "Les hôtels sont moins chers, les restaurants aussi. Les gens privilégient les destinations où sur place le coût de la vie est inférieur à celui que l'on a ici, tout en ayant à l'esprit que les vacances c'est aussi le changement d'air", indique le concepteur de l'agence de voyage.

Sur ces destinations, "les compagnies ont augmenté leurs capacités de vols", précise-t-il.

Mais "l'on sent malgré tout cette crispation des potentiels voyageurs. Nos syndicats nationaux parlent d'une baisse de 30% des ventes. À La Réunion, cela certainement de cet ordre-là, si le conflit ne se calme pas", craint Patrick de Biasi.

Il l'assure, "les vacances ne seront pas les mêmes que l'année dernière".

- La faute au conflit au Moyen-Orient -

Le conflit se poursuit au Moyen-Orient, en l’absence d’issue dans le détroit d’Ormuz.

L’Iran a demandé, dans sa réponse aux propositions américaines, la fin de la guerre dans l’ensemble de la région, y compris au Liban, et le déblocage des avoirs iraniens gelés, selon le ministère des Affaires étrangères.

De son côté, le premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a déclaré à la chaîne américaine CBS que la guerre en Iran n’est "pas finie" car il faut encore "retirer d’Iran" les stocks d’uranium enrichi.

Les ministres britannique et français de la Défense coprésideront mardi une réunion en visioconférence avec leurs homologues des pays prêts à contribuer à une mission pour sécuriser le détroit d’Ormuz, afin de discuter des "contributions militaires" de chacun, a annoncé Londres dimanche.

L'objectif reste de libérer le passage du détroit d'Ormuz pour que le pétrole du Moyen-Orient puisse à nouveau irriguer l'économie mondiale. Et faire baisser le prix du baril.

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