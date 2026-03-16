Transport aérien : en raison de la guerre, le prix de votre billet d'avion risque de coûter (beaucoup) plus cher

Vous comptiez prendre l'avion dans les prochains jours. Vous allez devoir certainement vous acquitter de plusieurs dizaines d'euros supplémentaires sur votre billet. Face à la guerre au Moyen-Orient et à l'envolée des prix du pétrole, plusieurs compagnies desservant La Réunion ont annoncé une hausse de leurs tarifs. Une mauvaise nouvelle pour les voyageurs, alors qu'en temps normal, un vol long-courrier entre La Réunion et l'Hexagone coûte déjà cher (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

De quoi bien impacter le portefeuille des réunionnais, déjà à l'affût du moindre billet pour les vacances du mois d'avril et même celles de juillet-août.

- Plusieurs compagnies annoncent augmenter les tarifs de leurs billets d’avion long-courriers -

La compagnie aérienne Air France a confirmé à Imaz Press qu'en raison du contexte géopolitique actuel au Moyen-Orient "qui a entraîné une hausse importante et soudaine des prix des carburants, notamment du kérosène, Air France augmente ses tarifs sur tous les vols long-courriers".

French Bee – qui opère des vols entre La Réunion et l'aéroport d'Orly – suit le même chemin puisque "la compagnie ajuste une partie de sa tarification, de façon mesurée, en cohérence avec l'évolution des conditions de marché et avec le souci constant de préserver l'accessibilité de son offre", répond la direction de French Bee, interrogée par Imaz Press.

Elle poursuit : "Notre objectif est de limiter autant que possible l’impact de cette forte tension sur les coûts, tout en préservant l’équilibre économique de nos opérations".

Une hausse effective sur tous les billets émis depuis le 11 mars 2026.

- Une hausse de 50 euros aller-retour en classe économique -

Sur Air France, en classe économique, "les tarifs augmentent de 50 euros aller-retour. En cabine Premium, le montant est de 100 euros aller-retour et en cabine Business/La Première l'augmentation est de 200 euros aller-retour", nous précise la compagnie.

La compagnie précise toutefois que "les prix des billets restent sujet à l'offre et la demande et peuvent donc continuer de varier".

Pas de prix annoncé du côté de French Bee. "Nous ne commentons pas le détail de notre politique tarifaire au-delà du fait qu’elle est ajustée de manière mesurée pour tenir compte de l’évolution du coût du jet fuel."

Une augmentation des tarifs a également été décidée par Corsair, annonce l'AFP. Pour l'heure, la compagnie aérienne ne nous a pas répondu directement. Air Austral non plus n'a pas donné suite à nos demandes.

- Les cours du pétrole en hausse -

Ce lundi 16 mars 2026, les prix du pétrole poursuivaient leur mouvement haussier enclenché par la guerre au Moyen-Orient, qui fait craindre une perturbation durable de l'approvisionnement en hydrocarbures à l'échelle mondiale.

Vers 22H45 GMT, soit peu après l'ouverture du marché à la Bourse de Chicago (CME), le baril américain de West Texas Intermediate (WTI) progressait de 2,54% à 101,22 dollars.

Le baril de Brent de la mer du Nord, référence du marché mondial, prenait 2,88% à 106,11 dollars.

Ce mouvement est toutefois moins brusque que certaines envolées observées en séance ces derniers jours.

Et le détroit d'Ormuz, par lequel transite d'ordinaire un cinquième de la production mondiale de pétrole, reste bloqué quasi totalement par l'Iran.

Pour palier la course folle des prix, du pétrole issu des réserves stratégiques (400 millions de barils) devrait être débloqué, immédiatement en Asie et en Océanie, et fin mars en Amérique et en Europe par les pays de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), a précisé l'organisation.

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