Septembre Bouge : un mois pour bouger, se retrouver et prendre soin de sa santé

Jusqu'au 30 septembre 2026, La Réunion se mobilise pour faire de l’activité physique et sportive un réflexe de santé, au quotidien avec Septembre Bouge. Portée par l’État, cet évènement invite chacun à reprendre ou poursuivre une activité physique régulière, peu importe l’âge, le niveau de pratique ou le lieu de vie, afin de faire perdurer l’esprit des Jeux de Paris 2024 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À La Réunion, sous l’impulsion de la Délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et aux sports (DRAJES) et de l’Agence régionale de santé (ARS), cette mobilisation rassemble les collectivités, le mouvement sportif, les associations et les acteurs de la santé.

Tous partageant une même ambition : encourager l’intégration d’un mouvement dans son quotidien, en consacrant au moins 30 minutes par jour à une activité physique ou sportive.

- Un mois de mobilisation pour prendre soin de sa santé -

Ce mois de septembre sera l’occasion de faire davantage de place à l’activité physique et régulière dans son quotidien.

Marches, découvertes sportives, activités adaptées, animations ou actions de sensibilisation à la santé : de nombreuses initiatives seront proposées gratuitement et ouvertes à tous, petits et grands, aux quatre coins de l’île par les nombreuses infrastructures sportives.

Deux rendez-vous sportifs à ne pas rater :

- Le samedi 12 septembre, la ville de Saint-Denis accueillera l’une des 18 étapes de la tournée nationale Septembre Bouge. De 9h à 16h, le complexe sportif de Champ-Fleuri, le stade Nasseau accueillera un village sport-santé gratuit et ouvert à tous. Une journée placée sous le signe de la découverte, de la pratique et de la prévention avec un programme de sensibilisation aux bienfaits de l’activité physique.

- Le lundi 14 septembre, la deuxième édition de la Fête du sport prolongera cet élan de mobilisation sportive sur le territoire. Les acteurs de santé et du sport proposent des animations et des actions permettant la découverte de nouvelles disciplines et de s’initier à de nouvelles pratiques. Plusieurs communes ont d’ores et déjà engagées des initiatives : Petite-Île, Saint-Louis, Saint-Pierre, Cilaos, Saint-Benoît, Saint-André ou encore Saint-Denis.

Vous pouvez retrouver l’ensemble des évènements organisés dans le cadre de Septembre Bouge sur cette carte interactive.

- Un Réunionnais sur dix déclare être en mauvaise santé -

"Un Réunionnais sur dix s'estime en mauvaise ou très mauvaise santé" relève l'Insee dans une étude. "Les Réunionnaises sont davantage concernées que les Réunionnais par l'obésité (20 %) et le manque d'activité physique (17 %).

L’activité physique contribue fortement à un meilleur état de santé. Mais 14 % des Réunionnais déclarent ne jamais produire le moindre effort physique quel qu’il soit, et les femmes davantage que les hommes (17 % contre 11 %).

L’activité physique est ainsi nettement moins répandue à La Réunion que dans l’Hexagone : seuls 24 % des Réunionnais suivent la recommandation de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) d’effectuer au moins 30 minutes de marche ou de vélo par jour.

De même, seuls 35 % des Réunionnais pratiquent une activité sportive de loisir chaque semaine, soit dix points de moins que dans l’Hexagone.

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