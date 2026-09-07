La Possession : profitez d'une matinée de détente avec le centre social Kaz Fami

Le centre social Kaz Fami participe à la tournée des 50 ans du Groupe Caisse réunionnaises complémentaires (CRC) et vous invite à une matinée dédiée au bien-être, à la prévention et à la santé, le mercredi 9 septembre 2026, de 9 h à 13 h. Au programme : bien-être et massages, gestes qui sauvent, art-thérapie, dépistage auditif, Tai Chi, luminothérapie, mais aussi des espaces d’information sur la retraite et la protection sociale. L'événement est ouvert aux personnes en situation de handicap, aux personnes âgées et à leurs aidants. (Photo d'illustration : Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Plus d'informations au 02 62 22 03 90.