Crue au Népal : les recherches dans les tunnels d'une complexité "sans précédent", selon un expert australien

Les secours engagés dans la recherche d'éventuels survivants de la crue meurtrière du 26 août dans plusieurs tunnels du nord du Népal sont confrontés à des difficultés inédites, a souligné lundi un spécialiste australien engagé dans les opérations.

La catastrophe a fait au moins 1.385 morts et plus de 5.500 disparus à la frontière du Népal et de la Chine, selon les derniers bilans officiels.

Côté népalais, plusieurs dizaines de sauveteurs, assistés d'experts venus d'Inde, de Chine, de Corée du Sud, explorent sans relâche depuis le désastre plusieurs tunnels de sites hydroélectriques en service ou en construction, à la recherche d'éventuels rescapés.

Trois personnes - deux ouvriers népalais et un chinois - en ont été extraits sains et sauf vendredi et samedi.

Les autorités népalaises sont toujours sans nouvelle de plusieurs centaines d'agents ou d'ouvriers présents sur ces sites au moment où la vague d'eau glacée, de roche et de débris a balayé la zone.

"Nous sommes confrontés au Népal à une situation que je n'ai jamais connue auparavant", a écrit sur X l'expert australien Arnold

Dix, président de l'Association internationale des tunnels et espaces souterrains, qui conseille les sauveteurs népalais.

"Nous n'avons pas une seule opération de sauvetage, mais potentiellement plusieurs qui se déroulent en même temps, à différents endroits, chacune avec ses propres dangers, ses incertitudes et des vies qui peuvent encore être sauvées", a-t-il ajouté.

M. Dix a participé en 2023 aux opérations de sauvetage qui ont permis aux secours indiens de sauver 41 ouvriers coincés pendant dix-sept jours dans un tunnel de Silkyara, dans l'Etat de l'Uttarakhand.

L'armée népalaise a indiqué lundi que ses opérations de recherche étaient toujours en cours, "avec la même intensité qu'au premier jour".

"Nous concentrons nos efforts sur trois niveaux: en surface, dans les airs et dans les tunnels", a précisé à l'AFP un porte-parole, Raja Ram Basnet, "nous faisons en sorte que personne ne reste prisonnier".

"Nous ne mesurons pas seulement notre efficacité par le nombre de vies que nous sauvons, mais aussi par les vies que nous refusons d'abandonner", a souligné Arnold Dix, "l'expérience de Silkyara m'a appris à ne jamais confondre l'improbable et l'impossible".

Le Népal observe lundi une journée de deuil national à la mémoire des victimes de la catastrophe.



AFP