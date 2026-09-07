[Photos] Saint-Paul : la plage de Cambaie réhabilitée pour lutter contre l'érosion

Nombreux sont ceux qui ne savaient qu'à Cambaie, sur la commune de Saint-Paul, se cachait une plage. Et pourtant, elle est bien là. Afin de protéger la biodiversité et limiter l'érosion côtière, elle va être réhabilitée. La présentation du chantier de réhabilitation s'est faite en présence du maire de la commune et d'une délégation de Tahiti ce lundi 7 septembre 2026 (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce lundi, Emmanuel Séraphin et les services municipaux ont présenté les solutions fondées sur la nature mises en œuvre par la ville.

"Nous sommes en train de faire une reconstitution écologique des plages parce que nous avons vu que de plus en plus l'érosion arriver", dit-il. "Le fait de replanter et de reconfiner la dune permet de reconstituer ces plages", poursuit le maire. Écoutez.

La ville est soutenue et suivie par l'Université de La Réunion, le Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), le Conservatoire du littoral ou encore Kélonia.

Cela représente 500.000 euros investis par la municipalité et près de 4 millions d'euros sous les filaos.

Lire aussi - À La Réunion, le dérèglement climatique accélère l'érosion

- Une délégation tahitienne présente pour découvrir la réhabilitation de la plage de Cambaie -

Emmanuel Séraphin a accueilli pour se faire, une délégation venue de Tahiti, tout comme il avait pu accueillir des voisins de l'île Maurice ou de Madagascar, pour leur présenter ses solutions. "Toutes les îles sont confrontées à l'érosion."

"La Réunion nous a proposé de venir voir car il y a plein de choses que nous pouvons adapter sur notre territoire", explique Faana Taputu, maire de Taiarapu-Ouest, président de la communauté des communes Terehéamanu. "On voit qu'ici il y a plus de population, chez vous il y a des pentes. Quand on parle d'agriculture, de voirie, pour nous, c'est encore un territoire vierge et il y a beaucoup de choses à mettre en place." Écoutez.

Mais il l'avoue, le seul souci, c'est le financement. "Le financement ici, vous êtes aidés par l'Europe. Nous on reçoit moins."

- Des travaux sur l'ensemble de la baie de Saint-Paul -

Cette réhabilitation ne se limite pas à la plage de Saint-Paul. Elle concerne l'ensemble de la baie.

"Et l'on va continuer à aller sur plus de linéaire et nous sommes en train de prévoir les financements pour cela", assure Emmanuel Séraphin.

Des solutions innovantes qui ont permis à Saint-Paul de recevoir plusieurs prix nationaux et de voir ses projets reconnus à l’échelle nationale et dans l’océan Indien.

ma.m/www.imazpress.com/[email protected]