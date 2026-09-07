Grippe : l'épidémie progresse à La Réunion, les hôpitaux enregistrent 103 passages aux urgences la semaine dernière

Les indicateurs de la grippe continuent d’augmenter annonce l'Agence Régionale de Santé ce lundi 7 septembre 2026. "La semaine dernière à La Réunion, 103 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été enregistrés, contre 69 la semaine précédente, dont 10 suivis d’une hospitalisation" indique l'ARS. Face à cette progression, l’ARS appelle chacun à renforcer les gestes de prévention et rappelle que la vaccination reste essentielle pour protéger les personnes les plus à risque. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La grippe continue de progresser à La Réunion selon Santé Publique France. "La grippe n’est pas une maladie bénigne pour les personnes fragiles" insiste le Dr Rodolphe Manaquin, médecin infectiologue au CHU de La Réunion.

Il précise : "Chaque année, au CHU, nous sommes confrontés à des formes graves. La vaccination permet de limiter le risque de formes graves et d'atténuer l'impact individuel et collectif de la grippe, notamment en contribuant à éviter une surcharge du système de santé. Il est important de se protéger et de protéger les plus fragiles."

- 103 passages aux urgences pour syndrome grippal -

Au 4 septembre 2026, les données de Santé publique France confirment la progression de l’épidémie sur le territoire :

• 103 passages aux urgences pour syndrome grippal en semaine 35 (contre 69 en semaine 34 et 58 en semaine 33)• 10 hospitalisations après passage aux urgences pour syndrome grippal ;

• 164 passages aux urgences pour infection respiratoire aiguë basse, soit une hausse de près de 38 % en une semaine ;

• Les infections respiratoires aiguës représentent 5,3 % de l’activité des médecins du réseau sentinelle, un indicateur en progression depuis trois semaines.

Cette évolution témoigne d’une circulation active des virus grippaux et appelle à une vigilance particulière pour les personnes les plus fragiles. L’ARS La Réunion, en lien avec Santé publique France et les professionnels de santé, poursuit la surveillance de la situation épidémiologique.

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- Les personnes fragiles à protéger en priorité par la vaccination -

Certaines personnes présentent un risque plus important de développer une forme grave de la grippe. Sont particulièrement concernées :

• les personnes âgées de 65 ans et plus ;

• les personnes atteintes de maladies chroniques (diabète, maladies cardiovasculaires, respiratoires ou rénales, ou d’obésité sévère avec un indice de masse corporel supérieur à 40) ;

• les personnes immunodéprimées et leur entourage ;

• les femmes enceintes ;

• les parents de nourrissons de moins de 6 mois et les proches

• les résidents d’EHPAD et d’établissements médico-sociaux.

Pour ces personnes, la grippe peut entraîner des complications graves, nécessiter une hospitalisation ou aggraver une maladie chronique. Chez les personnes âgées de 65 ans et plus, elle peut également favoriser des chutes pouvant entraîner une perte d’autonomie. Chez les femmes enceintes, elle peut également augmenter le risque d’accouchement prématuré et de fausses couches spontanées.

Face à la progression de l’épidémie, les personnes fragiles sont encouragées à se faire vacciner dès maintenant contre la grippe si elles ne l’ont pas déjà fait. La vaccination permet de réduire le risque de complications graves, d’hospitalisation et de décès liés à la grippe.

La vaccination doit être renouvelée chaque année, y compris pour les personnes vaccinées l’année dernière, car les virus grippaux évoluent et la protection vaccinale diminue avec le temps.

L’entourage des personnes fragiles doit également se faire vacciner afin de les protéger : famille, aidants et professionnels des secteurs sanitaire et médico-social qui les accompagnent. Pour vous faire vacciner (VAXIGRIP*), rendez-vous chez votre médecin, votre infirmier, votre pharmacien ou votre sage-femme.

- Des gestes simples pour limiter l’épidémie -

En cas de forte fièvre, toux, courbatures, maux de tête ou fatigue importante :

- consultez un professionnel de santé en cas de signes de gravité ou si vous présentez un facteur de risque

- portez un masque et limitez les contacts avec votre entourage, notamment avec les personnes fragiles.

Pour limiter la transmission du virus, adoptez les gestes de prévention :

- lavez-vous régulièrement les mains,

- toussez ou éternuez dans votre coude,

- utilisez des mouchoirs à usage unique

- aérez régulièrement les espaces clos

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