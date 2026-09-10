Sainte-Rose : les recherches reprennent pour retrouver le pêcheur tombé en mer ce lundi

La gendarmerie de La Réunion annonce la reprise des recherches pour retrouver le corps de l'homme tombé en mer ce lundi à Sainte-Rose. L'alerte avait été donnée à 8 heures ce lundi 7 septembre 2026. Deux pêcheurs faisaient une sortie ensemble et pêchaient en bord de mer, au niveau de l'usine de traitement de l'eau. Le binôme s'est ensuite séparé. Au moment de retrouver son compagnon de pêche, un homme manque à l'appel. Seul son matériel est retrouvé sur place. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Dans un premier temps, un important dispositif de recherche a été déployé pour le retrouver en mer, depuis la côte et en hélicoptère. Depuis, les recherches menées par les pompiers et les forces de l'ordre, s'avèrent infructueuses.

Les recherches avaient été suspendues à la mi-journée ce lundi, avant de reprendre le lendemain. la gendarmerie a alors mobilisé un hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie (SAG).

Malheureusement, les recherches restent vaines.

À lire aussi : Sainte-Rose : fin des recherches pour le pêcheur tombé en mer

ee/www.imazpress.com/[email protected]