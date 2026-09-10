Cambriolages à Saint-Louis : il pense pouvoir quitter La Réunion après une série de dix vols, un homme interpellé

Voilà un voleur qui pensait quitter l'île en toute impunité après une série de dix vols commis à Saint-Louis et à La Rivière Saint-Louis de juin à juillet 2026. Le mis en cause sera finalement arrêté par la police aux frontières à quelques mètres de l'avion qui allait lui permettre de quitter l'île. C'est la brigade territoriale autonome de Saint-Louis qui l'identifie et l'inscrit au fichier des personnes recherchées (FPR). Pour différentes affaires d'objets volés et de revente de ces larcins, cette personne écope d'un an de prison avec mandat de dépôt et 500 euros d'amende (Photo : www.imazpress.com)