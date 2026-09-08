Sainte-Rose : les recherches pour le pêcheur disparu ont été relancées mais se sont avérées "infructueuses"

Le lundi 7 septembre 2026, un pêcheur a été porté disparu à Sainte-Rose. Les recherches se sont poursuivies ce mardi. Sans succès. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pêchant en bord de mer au niveau de l'usine de traitement des eaux à Sainte-Rose, lundi matin, un homme reste depuis introuvable. Son matériel a pu toutefois être retrouvé sur place.

Un important dispositif a été déployé, suite à l'alerte donnée à 8 heures. Un drone a été utilisé par les pompiers. Et la gendarmerie a mobilisé un hélicoptère de la section aérienne de gendarmerie (SAG).

Ce mardi, un hélicoptère a de nouveau été requis pour survoler la zone maritime. La gendarmerie signale toutefois que ces "recherches ont été infructueuses".

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