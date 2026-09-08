[Photos-Vidéos] Forte houle : des restrictions de circulation dans plusieurs villes, des vagues de 9 mètres sont attendues

(Actualisé) Suite à la publication d’un bulletin de vigilance orange vagues-submersions par Météo France ce mardi 8 septembre 2026, le préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence et rappelle les consignes de sécurité. Il est demandé à la population de s'éloigner des zones littorales entre la pointe des Aigrettes et la pointe de la Table, à partir de 20 h (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

La houle s'amortira lentement à partir de la fin de nuit de mardi à mercredi pour repasser sous les 4 mètres mercredi matin et sous les 3 mètres mercredi soir.

Cette houle peut apporter des vagues fortes qui déferleront sur les côtes, avec un risque de submersion.

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- La ville de l'Étang-Salé appelle à la plus grande vigilance -

La ville de L’Étang-Salé appelle l’ensemble de la population et les visiteurs à faire preuve de la plus grande vigilance aux abords du littoral.

"Les conditions de mer s'annoncent particulièrement dangereuses et présentent des risques majeurs de vagues-submersions, en particulier sur les zones exposées, la plage, le secteur du Gouffre ainsi que l'ensemble des ouvrages en bord de mer" indique la municipalité.

Afin d'assurer la sécurité de tous, des mesures d'interdiction et de restriction d'accès sont immédiatement mises en place sur le territoire communal :

Interdiction des activités nautiques : Toutes les activités en mer sont formellement interdites pendant toute la durée de cet épisode de houle.

Fermeture du littoral : L'accès à la bande littorale allant de l'étang du Gol jusqu'à la partie Nord de la plage de L'Étang-Salé est interdit.

Interdiction de campement : Le bivouac et le camping sont strictement interdits sur l'ensemble du littoral ainsi que sur ses voies d'accès.

La ville insiste : "Seuls les riverains et les personnes dûment habilitées sont autorisés à accéder aux espaces réglementés. La Ville de L'Étang-Salé demande à chacun de respecter scrupuleusement l'ensemble des consignes de sécurité, la signalisation et les arrêtés en vigueur".

- Accès au littoral, baignade et activités nautiques interdits à Saint-Leu -

La Ville de Saint-Leu rappelle que la vigilance concerne particulièrement les littoraux Ouest, Sud-Ouest et Sud.

Elle indique que le baignade, les activités nautiques ainsi que l'accès au littoral sont interdits.

" Soyez extrêmement prudent", souligne la Ville. "Ne prenez pas la mer, éloignez-vous du littoral et des zones exposées et respectez les consignes de sécurité", achève t-elle.

- Vigilance orange pour vagues-submersions -

Je ne prends pas la mer

Je m’éloigne des côtes et des estuaires

Je surveille la montée des eaux et je protège les biens qui peuvent être inondés

Je me tiens informé et je localise mon kit d’urgence

En cas de submersion avérée, je rejoins le plus haut point possible ou me réfugie en étage, en dernier recours sur le toit

- Une houle australe jusqu’à 4,5 mètres -

Il s’agit d’un épisode normal de houle austral, qui arrivera de Sud-Sud-Ouest, voisine de 2,5 à 3 mètres ce matin, s’amplifiant graduellement entre 3 et 4 mètres cet après-midi, pour atteindre un pic de 4,5 mètres cette nuit.

Cette houle affecte l’ensemble du littoral Ouest et Sud et particulièrement entre la Pointe des Aigrettes et la Pointe de La Table en passant par Saint-Pierre.

- Ne vous approchez pas du littoral -

Face à cet épisode de forte houle, restons tous prudents, responsables et vigilants pour traverser cette période sans incident. La houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion.

Le Cross rappelle le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

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