Forte houle sur le sud et l'ouest de l'île : le niveau d'alerte passera à l'orange à 20h, des vagues de 9 mètres attendues

(Actualisé) Météo France Réunion a émis un bulletin de vigilance jaune vagues-submersions pour ce mardi 8 septembre 2026 pour les côtes sud et ouest de l'île. Les météorologues estiment que de puissantes vagues déferleront du Sud Sauvage à la Pointe des Galets "avec des vagues maximales qui peuvent atteindre 8 à 9 mètres". Le niveau d'alerte sera relevé à une vigilance orange vagues-submersion à partir de 20 heures sur ces mêmes zones (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

À partir de 20 heures ce mardi 8 septembre 2026, la vigilance passera au niveau d'alerte supérieur pour atteindre la vigilance orange. "Une houle australe générée par une puissante tempête des latitudes tempérées intéressera la Réunion aujourd'hui et demain, avec un maximum d'intensité la nuit prochaine" explique Météo France.

Les régions concernées sont celles qui se trouvent entre à la Pointe des Galets et la Pointe de la table. Une vigilance jaune donc pour l'ouest, le sud-ouest, le sud, et le nord ouest.

La ville de Saint-Leu demande à la population de faire preuve de prudence.

- Ne vous approchez pas du littoral -

Face à cet épisode de forte houle, restons tous prudents, responsables et vigilants pour traverser cette période sans incident. La houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion.

Le Cross rappelle le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

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