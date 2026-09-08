À la une de ce mardi : El Niño, disparition de Casimir Paulcan, forte houle, Dash 8, SPL Territo'arts et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce mardi 8 septembre 2026 : - Un phénomène "El Niño" exceptionnel : à La Réunion, la saison des pluies s'annonce particulièrement chaude - Saint-André : deux mois après sa disparition, les recherches reprennent pour retrouver Casimir Paulcan - Forte houle : vigilance jaune vagues submersion à partir de 10 h pour les côtes sud et ouest de l'île - [Photos-Vidéos] Le Dash 8 de retour en octobre à La Réunion pour lutter contre les feux de forêts - SPL Territo'arts : une saison entre temps forts et nouveautés - La pa Météo France i di, sé zot i di - retour de la houle (Photo www.imazpress.com)

La Réunion doit-elle avoir peur d'El Niño ? Suivi par les équipes de Météo France Océan-Indien, il commence déjà à impacter le climat global par des températures plus douces que la normale. Dans le département, les météorologues s'accordent à dire, qu'à l'inverse, dans les semaines à venir, il fera beaucoup plus chaud. Concernant l'activité cyclonique, elle sera plus faible… mais pas forcément plus calme. Ce phénomène climatique inquiète dans le monde après avoir provoqué des tempêtes et ouragans extrêmes, alors qu'il ne devrait atteindre son pic que vers novembre.

Deux mois après sa disparition, les recherches reprennent pour retrouver Casimir Paulcan. L'homme de 57 ans et diabétique, n'a plus donné signe de vie depuis le lundi 13 juillet 2026 à Saint-André. Le Groupe de recherches aux personnes (GRP) précise avoir "assez d'éléments maintenant pour effectuer une intervention sur le terrain dans les prochains jours".

Météo France Réunion a émis un bulletin de vigilance jaune vagues-submersions pour ce mardi 8 septembre 2026 pour les côtes sud et ouest de l'île. Les météorologues estiment que de puissantes vagues déferleront du Sud Sauvage à la Pointe des Galets "avec des vagues maximales qui peuvent atteindre 8 à 9 mètres". Pour le moment, cette vigilance jaune serait levée à 16 heures ce mardi même.

De septembre à décembre, La Réunion est particulièrement exposée au risque d'incendies en espaces naturels. Dans un contexte de baisse de sécheresse - et après les feux qui ont touché l'Hexagone - le préfet de La Réunion, Patrice Latron, et la présidente du conseil d’administration du Sdis974, Sophie Arzal ont présenté le dispositif déployé ainsi que les moyens mobilisés pour la saison, tel que le déploiement du Dash 8 à compter du mois d'octobre. Dans 9 cas sur 10, les incendies sont d’origine humaine.

Après un premier semestre 2026 particulièrement riche, la Cité des Arts, le Banyan, centre d’art contemporain et Château Morange s’apprêtent à écrire la suite de l’année avec un nouveau semestre encore plus intense : temps forts, nouveautés et création d’un nouvel événement.

Pour ce mardi 8 septembre 2026, la houle fait son retour avec des vagues pouvant atteindre 8 à 9 mètres dans Sud Sauvage jusqu'à la Pointe des Galets. Côté ciel, le sud reste sous un temps maussade avec des averses. Les hauts eux aussi, reçoivent également de la pluie. De Saint-Paul à Saint-Benoît, le temps reste lumineux.