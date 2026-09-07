Météo : retour de la houle

Pour ce mardi 8 septembre 2026, la houle fait son retour avec des vagues pouvant atteindre 8 à 9 mètres dans Sud Sauvage jusqu'à la Pointe des Galets. Côté ciel, le sud reste sous un temps maussade avec des averses. Les hauts eux aussi, reçoivent également de la pluie. De Saint-Paul à Saint-Benoît, le temps reste lumineux. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)