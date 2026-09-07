E-sport : un tournoi qualificatif organisé à La Réunion avec, à la clé, une participation à la coupe du monde des jeux de combat

Grande première dans l'histoire de l'e-sport de La Réunion. La Réunion va envoyer une délégation, sur les jeux Tekken 8 et Street Fighter 6, à la Coupe du monde des jeux de combat dont une étape va se dérouler à Nice du 9 au 11 octobre 2026. (Photo d'illustration AFP)

Avis aux gamers. Un tournoi de sélection va avoir lieu le samedi 12 septembre à Créalise à Saint-Denis. Ce tournoi, ouvert à tous les joueurs âgés de 16 ans ou plus, sera qualificatif pour le prestigieux Evolution Championship Series ou EVO.

Depuis plus de vingt ans, l'EVO est considéré comme la plus grande compétition internationale de jeux de combat. Il réunit habituellement des milliers de joueurs venus du monde entier. Son étape européenne va se dérouler à Nice en octobre prochain sur 8 jeux de combat compétitifs, aussi appelés versus fighting.

Pour la toute première fois, une délégation réunionnaise va pouvoir participer à cet événement reconnu. L'association locale Make Your Clutch a pu, grâce à un partenariat avec SAGES Africa, une structure qui vise à développer l'e-sport dans la région, décrocher une invitation pour quatre joueurs réunionnais.

- Confiants sur les capacités des joueurs de La Réunion -

Ces quatre joueurs seront les meilleurs joueurs des tournois de Tekken 8 et de Street Fighter 6 qui auront lieu ce samedi. Ils bénéficieront d'un pass pour l'événement et de la prise en charge financière des billets et des transports pour la compétition d'e-gaming.

Pierre Tambouran Moutoumodely, président de l'association Make Your Clutch, se montre confiant sur les capacités des joueurs réunionnais et estime qu'ils ont toutes les qualités pour briller à Nice. "Le frein, à La Réunion, n'a jamais été le talent, c'est la distance. Nos joueurs de Tekken et de Street Fighter ont sans doute le niveau. Ce tournoi leur ouvre une porte et leur facilite la route, et le fait que ce soit l'Afrique qui la leur ouvre a du sens pour une île de l'océan Indien."

Localement, le tournoi va se dérouler sur PlayStation 5 sur un système dit de double élimination. Un tableau de 32 joueurs sera ouvert par jeu et les deux finalistes de chaque tableau seront qualifiés pour l'EVO. Il n'est possible de s'inscrire qu'à un seul des deux jeux.

- Un tournoi de jeux de combat EVO bien doté financièrement -

Pour rappel, l'EVO est un tournoi bien doté financièrement, selon Nice-Matin, les vainqueurs de chaque tournoi devraient repartir avec des gains de 30 000 dollars minimum.

Pour les amateurs de gaming, les inscriptions sont ouvertes en suivant ce lien jusqu'au vendredi 11 septembre à 23h59. À vos manettes.

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