Forte houle : vigilance jaune vagues-submersion à compter de ce mardi, de la Pointe des Galets à la Pointe de la table

Dans son bulletin de ce lundi 7 septembre 2026, Météo France Réunion annonce la mise en place de la vigilance jaune vagues-submersion à compter de ce mardi 8 septembre 2026 à 10 h. Les météorologues estiment que de puissantes vagues déferleront du Sud Sauvage la Pointe des Galets "avec des vagues maximales qui peuvent atteindre 8 à 9 mètres." Pour le moment, cette vigilance jaune serait levée à 16 heures ce mardi même. Les régions concernées sont celles qui se trouvent entre à la Pointe des Galets et la Pointe de la table. Une vigilance jaune donc pour l'ouest, le sud-ouest, le sud, et le nord ouest. (Photo d'illustration : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les météorologues annoncent une forte houle : "L'arrivée d'une longue houle australe est le paramètre essentiel de la journée : la houle de Sud-Sud-Ouest s'amplifie progressivement au fil de la journée pour atteindre 4 mètres 50 à 5 mètres en cours de nuit suivante. De puissantes vagues déferlent du Sud Sauvage la Pointe des Galets avec des vagues maximales qui peuvent atteindre 8 à 9 mètres. La prudence est donc de mise sur le rivage".

- Ne vous approchez pas du littoral -

Face à cet épisode de forte houle, restons tous prudents, responsables et vigilants pour traverser cette période sans incident. La houle est malheureusement la principale cause de mortalité en mer à La Réunion.

Le Cross rappelle le numéro d'urgence à appeler en cas d'urgence en mer. "Si vous êtes témoin d'une urgence en mer, appelez le 196, numéro du Cross".

- Le 196 permet alors de joindre directement un centre de sauvetage en mer (CROSS), 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

- Le 196 est gratuit.

- Avec le 196, un CROSS en tant que service d’urgence peut aussi solliciter les opérateurs de téléphonie pour localiser un téléphone portable d’une personne impliquée dans une situation de détresse en mer.

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