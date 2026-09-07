Thomas Dubus démissionne de la présidence de l'aéroport Roland-Garros

À peine un peu plus d'un an après sa nomination à la tête de la présidence du directoire de l’aéroport Roland-Garros en 2025, Thomas Dubus démissionne. Selon nos informations, le dirigeant a présenté sa démission pour "raisons personnelles". Il quitte la présidence ce lundi 7 septembre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Nommé par le conseil de surveillance en mai 2025, Thomas Dubus avait officiellement pris les commandes de la société aéroportuaire le 1er septembre 2025.

Il succédait à Guillaume Branlat, qui avait quitté ses fonctions le 31 janvier 2025.

Le Conseil de surveillance qui doit se tenir ce mardi 8 septembre 2026, devra donc trouver un président pour assurer l'intérim.

www.imazpress.com/[email protected]