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Thomas Dubus démissionne de la présidence de l'aéroport Roland-Garros

  • Publié le 7 septembre 2026 à 15:59
  • Actualisé le 7 septembre 2026 à 20:44
aéroport roland garros

À peine un peu plus d'un an après sa nomination à la tête de la présidence du directoire de l’aéroport Roland-Garros en 2025, Thomas Dubus démissionne. Selon nos informations, le dirigeant a présenté sa démission pour "raisons personnelles". Il quitte la présidence ce lundi 7 septembre 2026 (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Nommé par le conseil de surveillance en mai 2025, Thomas Dubus avait officiellement pris les commandes de la société aéroportuaire le 1er septembre 2025.

Il succédait à Guillaume Branlat, qui avait quitté ses fonctions le 31 janvier 2025.

Le Conseil de surveillance qui doit se tenir ce mardi 8 septembre 2026, devra donc trouver un président pour assurer l'intérim.

www.imazpress.com/[email protected]

Aéroport, Transport aérien, Thomas Dubus

guest
3 Commentaires
Nou la fé
Nou la fé
23 heures

Nou la fé .. version zoreile ?

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HULK
HULK
23 heures

Tu parles, encore un qui avait magouillé. Celà avait été dénoncé il y a quelque temps, c'était prévisible.

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MON PEI
MON PEI
1 jour

Encore le système mafieux

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