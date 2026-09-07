À retenir ce soir : rodéos sauvages, Ligue des droits de l'homme, forte houle, pêcheur porté disparu et grippe

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce lundi soir 7 septembre 2026 : - Rodéos sauvages au Chaudron et à l'aéroport Roland-Garros, des policiers caillassés, une personne interpellée - Léa Fontaine victime de cyberharcèlement : la Ligue des droits de l'homme dénonce des propos "inacceptables" - Forte houle : vigilance jaune vagues-submersion à compter de ce mardi, de la Pointe des Galets à la Pointe de la table - Sainte-Rose : fin des recherches pour le pêcheur tombé en mer - Grippe : l'épidémie progresse à La Réunion, les hôpitaux enregistrent 103 passages aux urgences la semaine dernière

Dans la soirée de ce dimanche 6 septembre 2026, des rassemblements et rodéos sauvages ont eu lieu au Chaudron à Saint-Denis et au niveau de l'aéroport Roland-Garros à Sainte-Marie. Sur place, les forces de l'ordre ont été la cible de jets de projectiles. Pour disperser la foule, les policiers ont dû faire usage de gaz lacrymogènes. Deux agents ont été légèrement blessés. Une personne a été interpellée.

La Ligue des droits de l’Homme à La Réunion a exprimé ce lundi 7 septembre 2026, sa profonde indignation face aux attaques et au cyberharcèlement dont a récemment été victime la championne réunionnaise Léa Fontaine, à la suite de sa victoire à Lausanne. "Les propos visant son apparence physique sont aussi injustes qu’inacceptables", lance la LDH. Elle appelle l’ensemble des responsables politiques, éducatifs, sportifs, associatifs et institutionnels à condamner ces pratiques.

Dans son bulletin de ce lundi 7 septembre 2026, Météo France Réunion annonce la mise en place de la vigilance jaune vagues-submersion à compter de ce mardi 8 septembre 2026 à 10 h. Les météorologues estiment que de puissantes vagues déferleront du Sud Sauvage la Pointe des Galets "avec des vagues maximales qui peuvent atteindre 8 à 9 mètres." Pour le moment, cette vigilance jaune serait levée à 16 heures ce mardi même. Les régions concernées sont celles qui se trouvent entre à la Pointe des Galets et la Pointe de la table. Une vigilance jaune donc pour l'ouest, le sud-ouest, le sud, et le nord ouest.

(Actualisé) Les recherches sont maintenant levées pour l'homme perdu en mer à Sainte-Rose. Parti en pêche ce lundi matin, 7 septembre 2026, un pêcheur reste introuvable. L'alerte a été donnée à 8 heures. Deux pêcheurs faisaient une sortie ensemble et pêchaient en bord de mer, au niveau de l'usine de traitement de l'eau. Le binôme s'est ensuite séparé. Au moment de retrouver son compagnon de pêche, un homme manque à l'appel. Seul son matériel est retrouvé sur place. Un important dispositif de recherche a été déployé pour le retrouver en mer, depuis la côte et en hélicoptère. Le dispositif a été levé dans la journée

Les indicateurs de la grippe continuent d’augmenter annonce l'Agence Régionale de Santé ce lundi 7 septembre 2026. "La semaine dernière à La Réunion, 103 passages aux urgences pour syndrome grippal ont été enregistrés, contre 69 la semaine précédente, dont 10 suivis d’une hospitalisation" indique l'ARS. Face à cette progression, l’ARS appelle chacun à renforcer les gestes de prévention et rappelle que la vaccination reste essentielle pour protéger les personnes les plus à risque.