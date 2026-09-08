Sainte-Marie : un appel à témoins lancé pour retrouver Yannick Kraft

Yannick Kraft, 45 ans, est porté disparu depuis le 7 septembre 2026 à Sainte-Marie, cette disparition est jugée inquiétante par les forces de l'ordre. La gendarmerie lance un appel à témoins et invite toute personne disposant d'informations à se manifester. (Photo : www.imazpress.com)

Yannick Kraft a disparu à Sainte-Marie depuis le 7 septembre 2026 à 14h40. Il a 45 ans et mesure environ 1m80 pour 80 kg. Au moment de sa disparition il était habillé d'un short bleu sport et d'un tee shirt blanc ou marron.

Il est possible qu'il circule à bord d'une camionnette OPEL Vivaro blanc BE-410-XG

Si vous avez des informations, contactez la Brigade de Sainte-Marie au 02.62.53.40.01 ou en composant le 17.