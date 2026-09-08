L'Office nationale des forêts prolonge la fermeture temporaire de la route forestière de Basse Vallée

L'Office nationale des forêts a indiqué la prolongation des travaux de reprise d’un mur de soutènement programmés sur la Route forestière n°36, dite route forestière de Basse Vallée. Par conséquent, et afin d’assurer la sécurité publique, la circulation est interrompue entre la maison forestière de Béloni et le réservoir d'eau Australine. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

La circulation se fera par coupures temporaires de 30 à 45 minutes maximum, de 7h00 à 18h00, du lundi 27 juillet 2026 au vendredi 21 septembre 2026 inclus. La circulation sera rétablie entre chaque coupure précise l'ONF.

Les services de l’Office National de Forêts sont chargés d’installer sur site la signalétique appropriée, comportant notamment l’affichage de la présente décision.