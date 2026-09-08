Saint-Denis : "on en a marre des politiques d'austérité", la CGTR Finances publiques demande plus de moyens

En écho à l'appel à la mobilisation lancé par la CGT nationale à Bercy, les agents des finances publiques se mobilisent ce mardi 8 septembre 2026 devant la Direction régionale des finances publiques à Saint-Denis. Objectifs : alerter sur la dégradation du service public proposé aux Réunionnais, mais aussi demander plus de moyens. (Photos : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Dans un communiqué, la CGTR explique : "Chaque jour, les agent·es de la Fonction publique font vivre l’État, les collectivités territoriales, les hôpitaux ainsi que les services sociaux et médico-sociaux. Pourtant, les politiques d’austérité fragilisent ces services essentiels : suppressions et insuffisance d’effectifs, précarité, perte de pouvoir d’achat, dégradation des conditions de travail et recul du service rendu à la population".

À Saint-Denis, Michaël Jalma lance : "On en a marre."

"On a marre des politiques d'austérité qui s'appliquent aux services publics, à la fonction publique, à ses fonctionnaires et à ses usagers. Donc aujourd'hui la CGT a une grande manifestation à Bercy, à Paris pour réclamer une autre politique et nous à La Réunion c'est la même chose. On réclame aujourd'hui plus de moyens pour fonctionner pour les services publics, plus de moyens pour améliorer les conditions de vie au travail des agents et pour mieux recevoir les usagers, des usagers qui sont souvent en grande souffrance ici à La Réunion et qui ont besoin justement des services publics". Écoutez.

"À La Réunion, nous avons besoin de plus de services publics, pas de moins ! Face à la vie chère, aux inégalités et aux besoins importants de la population réunionnaise, les services publics constituent un bien commun indispensable et garantissent l’égalité d’accès aux droits sur l’ensemble du territoire" peut-on lire dans ce communiqué.

- La CGTR revendique -

Des budgets à la hauteur des besoins de la population ;

La revalorisation immédiate du point d’indice et son indexation sur l’inflation ;

Des créations d’emplois statutaires ;

Un plan de titularisation des agent·es contractuel·les et la fin de la précarité ;

Le maintien et le renforcement du statut général des fonctionnaires ;

L’abrogation du jour de carence et le retour à 100 % de la rémunération en congé maladie ;

La retraite à 60 ans à taux plein et la reconnaissance de la pénibilité ;

L’égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes ;

Le renforcement des services publics de proximité sur tout le territoire réunionnais.

Dans le prolongement du rassemblement, la CGTR réunira en Assemblée générale les syndicats et militant·es des trois versants de la Fonction publique — État, territoriale et hospitalière.

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