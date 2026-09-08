Saint-Denis : deux piétons renversés dans la nuit, une femme de 82 ans en urgence absolue

(Actualisé) Dans la nuit de ce lundi 7 septembre 2026, un accident de voiture a fait deux victimes à Saint-Denis, deux femmes circulaient à pied lorsqu'elles ont été percutées par une voiture. Parmi elles, une femme âgée de 82 ans a été transportée au CHU nord en urgence absolue. La seconde victime, une femme âgée de 59 ans, se trouvait en urgence relative au moment de sa prise en charge par les secours. De son côté, le conducteur du véhicule impliqué est indemne selon le Sdis 974. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)