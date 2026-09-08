Saint-Denis : les agents du CHU de La Réunion dénoncent les coupes budgétaires et la souffrance de la communauté hospitalière

(Actualisé) Les agents du CHU de La Réunion répondent à l'appel national et se mobilisent ce mardi 8 septembre 2026 devant les CHU Nord et Sud. Ils demandent une véritable protection sociale complémentaire (PSC), une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail, des moyens pour l'hôpital public, et la reconnaissance des agents hospitaliers. À La Réunion, 10 chaises rondes vides seront posées sur l'esplanade du CHU pour symboliser le manque de reconnaissance, le manque de moyens et d'écoute. Le personnel est invité par l'intersyndicale à descendre rejoindre les salariés mobilisés pour ce moment de silence. (Photos : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les problématiques rencontrées sont récurrentes, nous explique Jean-Marc Vélia, aide-soignant : "Être en difficulté, être tout seul, ne pas avoir un planning correct, se retrouver toujours à être dans une qualité de soin, sans que des moyens suivent au bout, automatiquement, oui, on demande des moyens." "On a besoin de moyens, on a besoin de personnel", lance le délégué syndical CFDT.

Selon lui, sur notre île, tous les hôpitaux sont confrontés aux mêmes difficultés : manque de lits, manque de moyens et des structures saturées.

"Il insiste : 'Le volontarisme du CHU de La Réunion, son positionnement dans la zone océan indien, a besoin de moyens.'" Écoutez.

"À travers une action symbolique, silencieuse mais visible, les personnels exprimeront leur attachement au service public de santé, leur exigence de reconnaissance salariale et leur volonté de bénéficier d'une protection sociale complémentaire digne de leur engagement" explique la CFDT Santé sociaux.

- Plusieurs mois de mobilisations pour les agents du CHU -

Depuis plusieurs mois, les syndicats se mobilisent à La Réunion. En mai 2026, les syndicats organisaient trois jours de mobilisation pour dénoncer les conditions de travail : "Vous méritez des soins des qualités et le respect de vos familles", lançait alors la CFDT. Or "le plan de retour à l’équilibre entraîne le déséquilibre dans la prise en charge de nos patients et familles", ajoutait le syndicat.

En juin 2026, La CFDT dénonçait : "un malaise profond, la perte de sens au travail, une fatigue mentale et physique, la dégradation du climat social. Des sous-effectifs chroniques, une augmentation de la surcharge de travail, de la pression permanente".

Une fois de plus, la CFDT Santé-Sociaux demande : "des moyens humains et matériels, le respect des droits, une réelle amélioration des conditions et la santé avant l'austérité."

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