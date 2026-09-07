Appel national à la mobilisation de la fonction publique : "on meurt en silence"

Dans le cadre de l'appel national à une journée de mobilisation de la Fonction publique hospitalière, la CFDT Santé-Sociaux du CHU de la Réunion appelle les agents du CHU à se mobiliser ce mardi 8 septembre 2026. Nous dénonçons : les coupes budgétaires, le manque de moyens, la grande souffrance de la communauté hospitalière. Il est important que de vrais moyens soient donnés à toute la communauté hospitalière pour des soins et une prise en charge de qualité. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Ce mouvement du 8 septembre 2026 est intersyndical, et sera suivi d'une autre journée de mobilisation le 29 septembre 2026 pour l'ensemble des fonctions publiques.

- "On meurt en silence"-

Pourquoi se mobiliser? Parce que les réponses gouvernementales aux attentes portées par les syndicats sont choquantes au regard de l'engagement de tout le secteur de la santé. Pour avoir une reconnaissance salariale et une protection sociale complémentaire dignes.

Comment se mobiliser ?

En portant le message de la journée sur sa tenue de travail et en se rassemblant devant l'etablissement en silence devant la presse locale.

Chaque équipe peut se tenir en rond en symbolisant les manques de moyens par des chaises vides.

Comment se faire entendre ?

En remontant toutes ces actions à la CFDT santé-sociaux qui portera l'ensemble des mobilisations devant les ministères concernés.