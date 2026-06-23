Plan de déséquilibre au CHU de La Réunion

La CFDT se mobilise ce mardi 23 juin 2026 devant le CHU de La Réunion pour la journée internationale des services publics.

La CFDT dénonce un malaise profond, la perte de sens au travail, une fatigue mentale et physique, la dégradation du climat social.

Des sous-effectifs chroniques, une augmentation de la surcharge de travail, de la pression permanente.

La CFDT demande: des moyens humains et matériels, le respect des droits, une réelle amélioration des conditions et la santé avant l'austérité!

Nous sommes mobilisés pour défendre nos droits.