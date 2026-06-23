Tennis : le Réunionnais Florent Bax loupe de peu sa qualification pour Wimbledon

Sur les onze joueurs français engagés ce lundi 22 juin 2026 pour entamer les qualifications de Wimbledon, six ont rejoint le deuxième tour, qui se déroulera mercredi. Malheureusement, le Réunionnais Florent Bax (257e) a accroché le Luxembourgeois Chris Rodesch (179e) avant de finalement céder en trois manches (6-7, 6-1, 6-4) (Photo : Florent Bax)

Arthur Gea (132e), Kyrian Jacquet (136e), Clément Tabur (191e), Harold Mayot (201e) et Luka Pavlovic (218e) s'en sont tous tirés avec des victoires en deux sets. Hugo Gaston (117e) a été le seul à avoir besoin de trois sets pour se débarrasser de l'Argentin Lautaro Midon (4-6, 6-3, 6-4).

Alors que le deuxième tour du tableau masculin se déroulera mercredi, elles seront sept Françaises à tenter leur chance mardi au premier tour.

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