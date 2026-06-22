Tennis : Florent Bax sélectionné pour les qualifications du tournoi de Wimbledon

Après avoir loupé de peu la terre battue de Roland-Garros, le Réunionnais Florent Bax intègre le tableau qualificatif pour le mythique tournoi britannique de Wimbledon qui débute ce lundi 22 et aura lieu jusqu'au 25 juin 2026. Il est le premier sportif péi à y participer.

Initialement classé à la 22e place sur la liste des remplaçants, le Sainte-Marien de 27 ans est remonté dans la hiérarchie jusqu’à intégrer le tableau des qualifications.

Florent Bax a profité des forfaits de Lorenzo Musetti et Sebastian Korda pour faire son entrée dans le tableau.

Il jouera ce lundi à 16h30 (18h30 - heure Réunion).

Les qualifications s’achèveront jeudi 25 juin. Les rescapés rejoindront alors le All England Club pour le tableau final, prévu du 29 juin au 12 juillet.

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