Le Port : cinq personnes interpellées pour trafic de stupéfiants, 30 kilos d'herbes et 105 pieds de zamal saisis

(Actualisé) Dans la ville du Port, cinq personnes ont été interpellées par la police dans le cadre d'une affaire de trafic de stupéfiants ce vendredi 19 juin 2026. Selon nos informations, une chambre de culture ainsi que tout le matériel de culture ont été démantelés. Près de 30 kilos d'herbes de cannabis et 105 pieds de zamal ont été saisis. Trois d'entre eux - âgé de 18 à 30 ans - vont être déféré en comparution immédiate (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

L'enquête fait suite à un signalement. Une opération menée conjointement par la brigade canine, le Groupe de sécurité et de proximité (GSP400), le Groupe d'action judiciaire, la Brigade anticrimintalité (BAC).

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