Canicule : 845 écoles et collèges fermés lundi, 1.800 autres aménageront leurs horaires

Le ministre de l’Éducation nationale, Edouard Geffray, a annoncé que 845 écoles et collèges seront fermés lundi en France en raison de la canicule. Par ailleurs, 1.800 autres établissements vont aménager leurs horaires, en libérant les élèves en début d'après-midi, a-t-il ajouté.

Ces 845 écoles et collèges, sur 60.000 établissements scolaires en France, "n'accueilleront pas d'élèves, ou alors un accueil minimal" et ce "principalement dans les départements en vigilance rouge", a-t-il précisé sur France 3.

Vendredi, le ministre avait indiqué que 784 écoles et collèges étaient concernés par des aménagements horaires ou des fermetures temporaires. "De manière générale, il faut avoir une réponse territoriale", a affirmé le ministre de l'Education sur France 3 dimanche, "parce que les situations sont différentes".

"D'abord, il y a une règle, c'est qu'il y a une continuité du service public, ça, c'est le principe, ensuite, il y a un système de dérogation: à partir du moment où la sécurité des personnels ou des enfants est susceptible d'être mise en cause, il faut fermer", a-t-il assuré.

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- Une "aide exceptionnelle" débloquée par la région Ile-de-France -

De son côté, la région Île-de-France a annoncé dimanche débloquer une "aide exceptionnelle d'un million d'euros en faveur des 500 centres d'examen franciliens", visant à financer "l'achat de brumisateurs, de ventilateurs et de tout autre équipement de rafraîchissement".

Selon Météo France, la France vit un "épisode caniculaire d'intensité exceptionnelle" dans la zone allant de la région parisienne aux Pyrénées-Atlantiques, similaire à celui "des canicules de juillet 2019 et août 2003".

Le nombre de départements en vigilance rouge atteint un record, le précédent étant de 20 départements les 24 et 25 juillet 2019. "Les 39 à 40°C" seront "souvent atteints de la Nouvelle-Aquitaine et d'une petite partie ouest de l'Occitanie vers l'Ile-de-France et la Bourgogne. Les 41°C pourront être atteints par endroits", selon Météo France.

AFP