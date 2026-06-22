Éducation : un système d’alerte automatique déployé à la rentrée 2026 pour repérer la déscolarisation des enfants

Le ministre de l’Éducation Édouard Geffray annonce la mise en place d’un système automatisé pour signaler tout enfant quittant un établissement sans être rescolarisé.

Un système d'"alerte automatisée" permettra aux directeurs d’école, à partir de la rentrée prochaine, de signaler aux autorités académiques tout enfant quittant un établissement "sans être rescolarisé dans un autre", a annoncé dimanche le ministre de l’Éducation, Édouard Geffray.

Cette annonce survient alors que les conclusions de la mission confiée à l’inspection générale pour déterminer d’éventuelles défaillances dans le suivi d’un enfant qui a vécu séquestré dans une camionnette pendant un an en Alsace, découvert début avril, ont été rendues au ministre "il y a trois jours", a indiqué ce dernier sur France 3.



"Ce que ça révèle, ce sont deux choses : d’abord que c’était une famille qui ne donnait lieu à aucune alerte, c’est-à-dire que tant qu’il était scolarisé normalement, cet enfant […] réussissait à l’école où il était scolarisé avec sa grande sœur", a affirmé Édouard Geffray.

Mais après le départ de l’enfant de son école, il "apparaît très nettement" que "le père a utilisé quasiment toutes les failles" en tenant "un discours différent" aux "interlocuteurs, le maire, la directrice de l’école, qui auraient dû être en mesure de le contrôler", a poursuivi le ministre.

- Un nouveau dispositif de signalement -

"Pn va changer les choses puisqu’à la rentrée, il y aura un système automatique qui fait que chaque fois qu’un élève quittera une école sans être rescolarisé dans une autre, une alerte automatique apparaîtra sur l’ordinateur du directeur de son école d’origine pour qu’il puisse faire un signalement aux autorités académiques et derrière, à l’autorité judiciaire", a-t-il précisé. "Le silence vaudra alerte", a résumé Édouard Geffray.

Le 6 avril dernier, les gendarmes avaient découvert un enfant de 9 ans nu et dénutri, séquestré pendant un an par son père dans une camionnette à Hagenbach, petite commune à 20 km de Mulhouse. Le garçon avait été scolarisé normalement en CP en 2023/2024 à Mulhouse, avant que sa famille ne déménage à Hagenbach et ne le désinscrive en assurant l’avoir scolarisé ailleurs, ce qui n’avait pas été le cas.

AFP