Serge Hoareau réélu président de l'association des maires de La Réunion face à Emmanuel Séraphin

Serge Hoareau, maire de Petite-Île, a été réélu président de l'association des maires de La Réunion (AMDR) ce mardi 23 juin 2026. Il a battu Emmanuel Séraphin, maire de Saint-Paul en totalisant 17 voix sur son nom contre 12 suffrages à son adversaire. Le vote s'est tenu dans l’hémicycle du Palais de la Source, siège du Conseil départemental à Saint-Denis (Photos : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Ce mardi, les 24 maires, les cinq présidents des intercommunalités (Civis, Casud, TO, Cinor et Cirest) et le président du Sidélec, le syndicat de l’électricité, étaient appelés aux urnes pour ce scrutin. À l'issue du scrutin, Serge Hoareau, maire de Petite-Île, a été élu.

Le scrutin s'annonçait serré entre Serge Hoareau qui est aussi le premier vice-président Département dirigé par Cyrille Melchior (LR) et Emmanuel Séraphin, également président (PLR) du T.O. et proche d'Huguette Bello.

Il n'en a finalement rien été. Le maire Saint-Paulois n'a totalisé que 12 suffrages sur son nom. Il semble qu'il ne soit pas parvenu à rassembler toutes les voix de gauche. Cela contrairement à son adversaire qui semble avoir fait le plein des suffrages de droite et du centre avec quelques voix de gauche en prime.

Le maire de Petite Ile occupe ce poste le poste de président de l'AMDR depuis 2020, lorsqu'il a succédé à Stéphane Fouassin, alors maire de la commune de Salazie.

- Le président réélu de l'association des maires, mise sur la "continuité" dans ses missions -

Lors de son élection, Serge Hoareau a déclaré : "obtenir la confiance de ses pairs pour décider de la destinée de l'association des maires est une mission importante. Une mission dans laquelle je vais m'engager avec dévouement, détermination et aussi beaucoup de volonté".

Il ajoute : "il était important que cette assemblée puisse travailler dans la continuité que nous avons su mettre en place depuis 2020", permettant de travailler pour la population sur des sujets nombreux.

Serge Hoareau ajoute, qu'en cette période difficile, "il nous faut rester humble". "Le temps est venu de travailler ensemble, sans esprit partisan comme je l'ai toujours souhaité au sein de notre association. Écoutez.

Candidat battu, Emmanuel Séraphin a quitté rapidement l'Hémicycle du Conseil départemental à l'issue du vote.

- Cyrille Melchior salue la réélection de Serge Hoareau -

Le Président du Département, Cyrille Melchior, adresse ses félicitations à Serge Hoareau, pour cette réélection qui "témoigne de la confiance renouvelée des maires et élus locaux de La Réunion. Cette confiance est une reconnaissance du travail accompli collectivement ces dernières années au service des communes".

"Le Département restera un partenaire engagé et fidèle de l'AMDR. Plus que jamais, la solidarité entre les collectivités est indispensable pour relever les défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels notre île est confrontée."

Serge Hoareau a déclaré pour sa part que "les défis restent nombreux, notamment la défense des moyens accordés au logement social. La baisse annoncée de la Ligne Budgétaire Unique constitue une préoccupation majeure pour nos territoires et nous continuerons à nous mobiliser pour préserver les capacités de construction et de rénovation de logements à La Réunion".

Ce combat en faveur du logement "est pleinement partagé par le Département, qui n'a cessé d'alerter sur les conséquences qu'une diminution des financements de la LBU pourrait avoir sur les familles réunionnaises, l'emploi et l'activité économique du territoire", écrit Cyrille Melchior.

- Stéphane Fouassin félicite Serge Hoareau -

Dans un communiqué envoyé à la presse, le prédécesseur de Serge Hoareau, le sénateur Stéphane Fouassin, a tenu à le féliciter.

"Cette nouvelle étape s’ouvre dans un contexte exigeant pour nos communes. Le logement, les contrats aidés, les finances locales, l’aménagement du territoire, la proximité avec nos concitoyens, autant de sujets qui appellent de la constance, du dialogue et une capacité collective à peser davantage dans les décisions qui concernent La Réunion", écrit-il.

"Je sais l’attachement que tu portes aux communes réunionnaises et au rôle que l’AMDR doit jouer dans les échanges avec l’État, les collectivités et l’ensemble des acteurs publics. Cette association est un lieu important. Elle doit rester un espace de cohésion, mais aussi de propositions concrètes pour défendre nos territoires", adresse-t-il.

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