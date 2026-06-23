Félicitations à la suite de ta réélection à la présidence de l’AMDR de Serge Hoareau

Ta réélection ce matin à la présidence de l’Association des maires de La Réunion vient confirmer la confiance que tes pairs continuent de placer en toi. Je tiens à t’adresser mes plus sincères félicitations (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette nouvelle étape s’ouvre dans un contexte exigeant pour nos communes. Le logement, les contrats aidés, les finances locales, l’aménagement du territoire, la proximité avec nos concitoyens, autant de sujets qui appellent de la constance, du dialogue et une capacité collective à peser davantage dans les décisions qui concernent La Réunion.

Je sais l’attachement que tu portes aux communes réunionnaises et au rôle que l’AMDR doit jouer dans les échanges avec l’État, les collectivités et l’ensemble des acteurs publics. Cette association est un lieu important. Elle doit rester un espace de cohésion, mais aussi de propositions concrètes pour défendre nos territoires.

Tu peux compter sur ma pleine disponibilité pour travailler à tes côtés. Sur les arbitrages budgétaires nationaux qui touchent directement nos communes, sur les dossiers que tu souhaiteras porter au niveau du Sénat, ou sur tout sujet nécessitant un relais parlementaire, je serai présent.

Je te souhaite beaucoup de courage et de réussite pour ce nouveau mandat.

À très bientôt, et encore toutes mes félicitations.

Avec toute mon amitié,