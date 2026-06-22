Deux Français tués dans le crash d’un petit avion dans le nord du Maroc

Deux Français ont été tués dimanche dans le nord du Maroc dans le crash d’un petit avion à bord duquel ils se trouvaient, a indiqué à l’AFP une source proche du dossier, confirmant des informations de médias locaux.

Les faits se sont produits aux abords de l’aéroport Cherif Al Idrissi, près d’Al Hoceïma, selon le site d’information Le360, qui a fait état d’une "perte brutale d’altitude peu après le décollage".

Le crash a coûté la vie à un pilote et à une passagère de nationalité française, d’après le média marocain.

Une source proche du dossier a confirmé à l’AFP qu’il s’agissait de deux Français, sans plus de précisions.

L’appareil assurait une liaison entre Montpellier, dans le sud de la France, et Tit Mellil, dans l’ouest du Maroc, avec une escale prévue à l’aéroport Cherif Al Idrissi.

"Les victimes ont été transportées en urgence à l’hôpital provincial Mohammed VI d’Al Hoceïma, où leur décès a été constaté à leur arrivée', a ajouté Le360, précisant que la carcasse de l’avion faisait "actuellement l’objet d’examens techniques approfondis" afin de déterminer les causes de l’accident.

AFP