Saint-Denis : une jeune fille de 17 ans victime d'une "piqûre sauvage" lors de la fête de la musique

Dans la soirée de ce dimanche 21 juin 2026 à Saint-Denis, une jeune fille de 17 ans aurait été victime d'une "piqûre sauvage" lors de la fête de la musique. Selon nos informations, les faits ont eu lieu devant un restaurant rue Amiral Lacaze. Les forces de l'ordre ont été appelées. L'auteur des faits n'a pas pu être identifié, "les faits ayant été ressentis près d'une demi-heure après" par la victime (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

D'après nos informations, un prélèvement sanguin a été effectué sur la victime pour analyses.

Une plainte va être déposée.

Une enquête est en cours.

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