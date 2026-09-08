Houle à Saint-Pierre : baignade interdite, circulation des piétons et des véhicules interdite sur les quais du port

En raison de l’avis vigilance vagues-submersion émis par Météo France, la Ville de Saint-Pierre a pris plusieurs arrêtés ce mardi 8 septembre 2026. Jusqu'à nouvel ordre, la baignade est interdite sur tout le littoral saint-pierrois, le stationnement et la circulation également sur les quais du port Lislet Geoffroy, y compris pour les piétons (Photo d'illustration Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le stationnement est également interdit sur les axes de circulation en bordure de l'océan, tout comme l'accès aux établissements et espaces du domaine public communal situé directement sur le littoral.

La circulation reste autorisée sur le boulevard Hubert Delisle. En revanche, le stationnement y est interdit.

"Merci de ne prendre aucun risque et de respecter ces mesures de sûreté jusqu’à la levée de cet avis météo" demande la mairie de Saint-Pierre.

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