Tribunal administratif : les résultats des élections municipales confirmés à La Possession, aux Avirons, à Saint-Louis et au Tampon

(Actualisé) Le verdict est tombé ce mardi 8 septembre 2026, les résultats des élections municipales dans les villes du Tampon, de la Possession, des Avirons et de Saint-Louis sont confirmés. (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

C’est un troisième tour des élections municipales qui a tenu en haleine les candidats malheureux aux scrutins de mars 2026. Des résultats définitifs qui suivent les recommandations du rapporteur public.

Le rapporteur public avait tranché pour les communes de moins de 9.000 habitants il y a quelques jours. La requête en annulation de Vanessa Miranville, candidate battue à la mairie de La Possession, a été rejetée. Elle avait été devancée par le maire actuellement en exercice, Erick Fontaine, de 101 voix en mars 2026.

Lire aussi - La démocratie a parlé, il faut maintenant respecter le choix des Possessionnais

Une décision similaire a été rendue par le tribunal administratif dans le cas des Avirons, où l'élection d'Eric Ferrère a été confirmée. De même au Tampon, pour l'élection d'Alexis Chaussalet, et à Saint-Louis, pour la réélection de Juliana M'Doihoma dès le premier tour.

À lire aussi : Tribunal administratif : le rapporteur public rejette les requêtes en annulation des élections des maires de La Possession, du Tampon, des Avirons et de Saint-Louis

www.imazpress.com/[email protected]