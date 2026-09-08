Un nouveau centre international de prévention des Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale va être crée à La Réunion

La Réunion est devenue une référence internationale dans la prévention des Troubles Causés par l'Alcoolisation Fœtale (TCAF). À l'occasion du lancement du Safthon et à la veille de la journée mondiale de lutte contre les TCAF, le mercredi 9 septembre septembre 2026, un bilan a été dressé des avancées réalisées depuis dix ans pour faire face au SAF et à ses conséquences sociétales délétères. La création d'un nouveau centre international de prévention du TCAF a également été annoncé. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les chiffres ne trompent pas. À La Réunion, seules 7 % des femmes enceintes consomment de l'alcool. Un chiffre nettement inférieur à la moyenne de 27 %, évaluée sur le plan national.

C'est une mobilisation initiée par le milieu associatif et les soignants, et relayée par les élus et les pouvoirs publics, qui peuvent expliquer cette réussite. À titre d'exemple, 50.000 jeunes Réunionnais ont été sensibilisés à cette problématique dans leurs établissements scolaires depuis 2003.

Ce modèle a pu inspirer d'autres pays qui veulent eux aussi s'attaquer à ce fléau sociétal. Devant cette réussite, ils ont décidé lancer une dynamique qui s'est matérialisée par la motion signée par quinze pays à Ennis, en Irlande, en mai dernier.

- Le TCAF, première cause de handicap neurodéveloppemental évitable -

Dans cette résolution, il est clairement posé que les législations de chacun des pays signataires doivent évoluer pour limiter les effets destructeurs de l'alcool sur la santé et le devenir des enfants en gestation. Un processus qui doit faire écho à la gravité de ce problème de santé publique en Europe.

Sur le Vieux Continent, ce serait environ 100.000 enfants qui naîtraient tous les ans avec des séquelles liées à une exposition prénatale à l'alcool. Un phénomène d'ampleur qui en ferait, notamment, la première cause de handicap neurodéveloppemental évitable dans le monde.

Nouvelle étape dans cette lutte contre les TCAF, la création d'un centre international de prévention sur l'île. Un centre qui positionnerait le territoire comme une référence mondiale en la matière.

- Un centre pour impulser les bonnes pratiques contre le TCAF au niveau international -

Ce centre contribuerait à renforcer les politiques déjà menées en matière de prévention du TCAF auprès du grand public. Par ailleurs, il va constituer un rouage essentiel dans la coopération internationale autour de ce problème sanitaire, notamment en diffusant les bonnes pratiques.

À terme, l'objectif affiché vise à réduire, à l'échelle internationale, la consommation d'alcool chez les femmes enceintes. Un défi réalisable comme le prouve le chemin accompli par La Réunion.

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