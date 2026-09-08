Aérien : Fabrice Grondin remplace Thomas Dubus à la tête de l'aéroport Roland Garros

La direction par intérim de l'aéroport de Roland-Garros est assurée par Fabrice Grondin depuis ce mardi 8 septembre 2026. Il remplace Thomas Dubus, démissionnaire de la présidence du directoire depuis la veille. (Photo Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

C'est le conseil de surveillance de la Société Aéroportuaire de La Réunion qui a pris la décision de nommer Fabrice Grondin à ce poste de direction pour "garantir la continuité de la gouvernance de l’entreprise" selon le communiqué de presse de l'aéroport Roland Garros.

Jusque-là membre du directoire, Fabrice Grondin va devoir superviser la "poursuite de ses projets et le maintien d’un dialogue constant avec les salariés, les compagnies aériennes, les partenaires institutionnels et l’ensemble des acteurs locaux".

Un processus de recrutement "sera engagé dans les meilleurs délais".

- Des soupçons de conflit d'intérêt à l'aéroport Roland-Garros -

Le conseil de surveillance insiste sur sa "confiance dans la solidité de l’entreprise, dans l’engagement de ses équipes et dans leur capacité à poursuivre pleinement les missions de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros au service de ses usagers, de la connectivité et du développement du territoire."

Pour rappel, Thomas Dubus a démissionné de ses fonctions le lundi 7 septembre suite à des soupçons de conflit d'intérêt. Derrière les "raisons personnelles" invoquées, ce serait l'Etat qui aurait demandé son départ, comme l'indique Zinfos974.

Avec la nomination de Fabrice Grondin, l'aéroport retrouve un début de stabilité après cette crise dans sa gouvernance.

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