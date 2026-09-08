Saint-Pierre : agressé à son domicile, un homme se fait dérober son fauteuil roulant et sa carte bleue

Un homme en fauteuil roulant a été agressé à Saint-Pierre le mardi 1er septembre 2026. La victime a été violentée et obligée de se rendre à un distributeur de billets par son agresseur. (pPhoto Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La victime a dans un premier temps été agressée à son domicile. Sous la pression de son agresseur, la personne en situation de handicap a été contrainte de se rendre à un distributeur de billets.

Selon les réseaux sociaux de la police nationale, la victime en fauteuil se serait fait rouer de coups "face à l'impossibilité de réaliser un retrait". L'agresseur lui aurait ensuite dérobé sa carte bleue et son fauteuil roulant électrique.

"Très choquée", la victime aurait par la suite été prise en charge par les pompiers et se serait vue délivrer une ITT de dix jours.

Le prévenu a été interpellé le 3 septembre. Il est connu pour des "faits similaires".

Placé en garde à vue et déféré devant le tribunal et poursuivi pour extorsion. Placé en garde à vue, il a été placé en détention dans l'attente de son procès.

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