Étang-Salé : disparue depuis une semaine, une quadragénaire retrouvée saine et sauve

Actualisé le 8 septembre 2026 à 19:00

Publié le 8 septembre 2026 à 15:05

Disparue depuis une semaine, Rebecca, une jeune femme d'une quarantaine d'années, a été retrouvée ce mardi 8 septembre 2026 à l'Etang-Salé. (Photo Photo RB/imazpress.com)

Le véhicule de la quadragénaire a été repéré et signalé par une passante.

Suite à ce signalement, la gendarmerie a alors pris contact avec Rebecca.

La jeune femme s'est montrée "consciente mais désorientée" selon les forces de l'ordre.

Aucune blessure apparente ne serait constatée pour l'instant.

Rebecca a été transférée au CHU où elle est pour l'instant en observation.

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