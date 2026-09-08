Bras Panon : ouverture d'une boutique de vente directe des producteurs aux consommateurs

Les “Fraîcheurs de Bras-Panon” ont ouvert leurs portes au 21 rue des Limites. Cette nouvelle boutique collective permet aux producteurs panonnais de proposer directement leurs productions aux consommateurs, dans une même adresse. Porté par la ville de Bras-Panon, dans le cadre de son Projet alimentaire territorial (PAT), et l’Association des producteurs de Bras-Panon, avec le soutien du Département de La Réunion, le projet vise à développer les circuits courts, valoriser l’agriculture locale et rapprocher producteurs et consommateurs. Nous publions le communiqué de la Ville ci-dessous. (Photos : ville de Bras-Panon)

La boutique propose des produits frais, mais aussi des produits transformés localement grâce au laboratoire installé sur place : confitures, jus, sirops, achards, farines, produits séchés, préparations sous vide ou surgelées.

Les 10 producteurs membres de l’association assurent à tour de rôle le fonctionnement du point de vente. La Commune met gratuitement à leur disposition le local de 60 m2 et ses équipements.

"Bras-Panon est une terre agricole. Notre responsabilité est de faire en sorte que cette terre continue de nourrir notre territoire, de faire vivre nos producteurs et de construire notre avenir", déclare Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon.

"Notre objectif est simple : que nos produits arrivent dans le plus d'assiettes possible, qu'on puisse mieux vivre de notre métier, et qu'on continue à innover", affirme Harry Vaïtilingom, président de l’Association des Producteurs de Bras-Panon

La boutique est ouverte du lundi au vendredi, de 10h à 18h et le samedi et dimanche de 9h à 12h.

- Une boutique collective des producteurs de Bras Panon -

Les Fraîcheurs de Bras-Panon, c’est une boutique collective qui permet aux producteurs panonnais de vendre et de valoriser leurs produits dans un même lieu.

L’objectif : rapprocher les producteurs des consommateurs, développer les circuits courts et mieux valoriser les productions agricoles de Bras-Panon.

- Les producteurs de Bras Panon au cœur du projet -

Les Fraîcheurs de Bras-Panon sont avant tout la boutique des producteurs.

L’Association des Producteurs de Bras-Panon assure le fonctionnement quotidien du point de vente et fait vivre cet espace

collectif : ses 10 membres se relayent pour garantir une ouverture au public quotidienne.

Les producteurs y proposent leurs productions et développent de nouvelles façons de les valoriser.

La commune de Bras-Panon accompagne le projet en mettant gratuitement à disposition le local de 60m2 et les équipements

nécessaires à son fonctionnement (l’association paie sa consommation en eau et électricité). Elle apporte également un soutien logistique ponctuel lors d'événements spécifiques.

Un partenariat simple. Cette complémentarité permet de mettre en place un outil collectif au service de l’agriculture locale.

- Des agriculteurs formés et accompagnés -

Depuis juin 2025, les agriculteurs bénéficient d'un programme de formation et d'accompagnement destiné à développer leurs compétences et à favoriser la diversification de leurs activités.

• Depuis juin 2025 : formation à l'hygiène alimentaire adaptée à l'activité de restauration commerciale.

• 2025 – 2026 : ateliers de transformation alimentaire au plateau technique et au laboratoire de transformation (déjà adossé à la nouvelle boutique) : pain sans gluten, transformation de produits végétaux et ateliers organisés dans le cadre de la Foire agricole

• Mars 2026 : formation en agroforesterie pour accompagner le développement de systèmes de polyculture.

• Juin 2026 : formation technique consacrée à la culture du fruit à pain.

- Ce qu’on y trouve -

Les Fraîcheurs de Bras-Panon proposent une offre de produits locaux qui évolue selon les saisons, les récoltes et les disponibilités des producteurs.

Les producteurs développent également leur capacité à transformer leurs productions grâce au laboratoire mis à leur disposition à l’arrière de la boutique, opérationnel depuis un an, déjà dans le cadre du PAT : confitures, jus, sirops, achards,

farines, produits séchés, préparations sous vide ou encore produits surgelés.

L’objectif : donner une seconde vie aux récoltes et de proposer aux consommateurs davantage de choix et de nouvelles façons de consommer local.

- Le juste prix pour le consommateur -

Grâce à la mise à disposition gratuite du local et à la vente directe, sans intermédiaire de distribution, les agriculteurs peuvent proposer leurs produits à des prix alignés sur ceux pratiqués sur les marchés forains.

- Où ça se situe ? -

La boutique est située dans un lieu emblématique et axe majeur de la commune : rue des Limites, en face de l’ancien Four à pain, dans les locaux de l’ancienne boutique “Chez Dédé” très connue des Panonnais. Des places de stationnement sont disponibles à l’arrière et le site est accessible aux PMR.

- En click & collect aussi -

Dans le cadre de cette initiative, un site internet est en cours de développement. Celui-ci permettra aux clients de constituer et valider leur panier en ligne, puis de venir le retirer sur un créneau horaire défini, simplifiant ainsi l’accès aux produits locaux.

Le site sera accessible très prochainement à l’adresse suivante : fraicheursdebraspanon.re.

- Qui a financé ? -

Le Département de La Réunion a apporté un soutien financier majeur via le Pacte Département et Territoires (PDT) 2024-2026. Coût total : 125 000 euros HT

Participation du Département : 100 000 euros HT (80 %) - installation du laboratoire de transformation incluse

Participation de la commune : 25 000 euros HT (20 %)

Autres partenaires :

DAAF : 19 200 euros préfiguration du point de vente

Dispositif FIL du Crédit Agricole : 4700 euros directement à l’association pour l'achat d’une chambre froide et matériel complémentaire (machine jus de canne, machine granita)

ADEME : financement du poste de coordonnateur PAT en suivi/continuité des actions

En résume, la boutique vise à :

• valoriser les productions locales

• favoriser les circuits courts

• rapprocher producteurs et consommateurs

• limiter le gaspillage alimentaire par la valorisation des excédents de production et des invendus

• encourager la transformation alimentaire

• accompagner la diversification agricole

• renforcer les compétences des producteurs.