À retenir ce soir : piétons renversés, un homme agressé à son domicile, forte houle, agents du CHU et El Niño

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mardi soir 8 septembre 2026 : - Saint-Denis : deux piétons renversés dans la nuit, une femme de 82 ans en urgence absolue - Saint-Pierre : agressé à son domicile, un homme se fait dérober son fauteuil roulant et sa carte bleue - [Photos-Vidéos] Forte houle : des restrictions de circulation dans plusieurs villes, des vagues de 9 mètres sont attendues - Saint-Denis : les agents du CHU de La Réunion dénoncent les coupes budgétaires et la souffrance de la communauté hospitalière - Un phénomène "El Niño" exceptionnel : à La Réunion, la saison des pluies s'annonce particulièrement chaude

Dans la nuit de ce lundi 7 septembre 2026, un accident de voiture a fait deux victimes à Saint-Denis. Parmi elles, une femme âgée de 82 ans a été transportée au CHU nord en urgence absolue. La seconde victime, femme âgée de 59 ans, se trouvait en urgence relative au moment de sa prise en charge par les secours. De son côté, le conducteur du véhicule impliqué est indemne selon le Sdis 974.

Un homme en fauteuil roulant a été agressé à Saint-Pierre le mardi 1er septembre 2026. La victime a été violentée et obligée de se rendre à un distributeur de billets par son agresseur.

(Actualisé) Suite à la publication d’un bulletin de vigilance orange vagues-submersions par Météo France ce mardi 8 septembre 2026, le préfet de La Réunion appelle à la plus grande prudence et rappelle les consignes de sécurité. Il est demandé à la population de s'éloigner des zones littorales entre la pointe des Aigrettes et la pointe de la Table, à partir de 20 h

Les agents du CHU de La Réunion répondent à l'appel national et se mobilisent ce mardi 8 septembre 2026 devant les CHU Nord et Sud. Ils demandent une véritable protection sociale complémentaire (PSC), une revalorisation salariale, de meilleures conditions de travail, des moyens pour l'hôpital public, et la reconnaissance des agents hospitaliers. À La Réunion, 10 chaises rondes vides seront posées sur l'esplanade du CHU pour symboliser le manque de reconnaissance, le manque de moyens et d'écoute. Le personnel est invité par l'intersyndicale à descendre rejoindre les salariés mobilisés pour ce moment de silence.

(Actualisé) La Réunion doit-elle avoir peur d'El Niño ? Suivi par les équipes de Météo France Océan-Indien, il commence déjà à impacter le climat global par des températures plus douces que la normale. Dans le département, les météorologues s'accordent à dire, qu'à l'inverse, dans les semaines à venir, il fera beaucoup plus chaud. Concernant l'activité cyclonique, elle sera plus faible… mais pas forcément plus calme. Ce phénomène climatique inquiète dans le monde après avoir provoqué des tempêtes et ouragans extrêmes, alors qu'il ne devrait atteindre son pic que vers novembre