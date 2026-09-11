Le Réunionnais Harry Heekeng décroche le bronze aux championnats du monde de duathlon longue distance

Le dimanche 6 septembre 2026, à Zofingen en Suisse, Harry Heekeng a réalisé une nouvelle performance internationale en prenant la 3ème place des championnats du monde de duathlon longue distance Powerman, dans la catégorie 65-69 ans. Le Réunionnais boucle cette épreuve mythique en 10 h 00 min 19,6 s, au terme d’un parcours particulièrement exigeant : 10,8 km de course à pied, 148,2 km de vélo puis 26,7 km de course à pied.

Cette médaille mondiale vient enrichir une saison déjà remarquable. Quelques mois auparavant, Harry Heekeng avait décroché le titre de champion du monde Masters du 50 km sur route.

À 65 ans, Harry Heekeng, licencié au CTBP de Bras-Panon, démontre une polyvalence remarquable et continue de porter haut les couleurs du sport réunionnais sur la scène internationale.

Zofingen ne lui était d’ailleurs pas inconnu : en 2022, il avait déjà terminé 7ème des championnats du monde de duathlon longue distance, dans la catégorie 60-64 ans. Quatre ans plus tard, il franchit un nouveau cap en montant cette fois sur le podium mondial.