Ligue réunionnaise de football : "Rosaire Moriscot veut repartir aux élections" annonce son avocat

15:22 "Non, la Ligue n'est pas contrainte d’interrompre les compétitions" assure Noël Vidot qui dénonce une tentative de manipulation "Les compétitions doivent pouvoir continuer dans le respect du droit et des règlements : la Ligue doit continuer à fonctionner administrativement." Dans un communiqué publié après la conférence de presse de la ligue de football de la Réunion, Noel Vidot dénonce : "une tentative de manipulation et un mépris des règles en jouant avec les mots, en véhiculant la peur et en laissant croire que la Ligue Réunionnaise de Football (LRF) serait contrainte d’interrompre ses compétitions à la suite de l’annulation des dernières élections par la justice, l’ex-président et son comité entretiennent une confusion qui ne peut qu’inquiéter inutilement les clubs et l’ensemble du monde du football réunionnais". Retrouvez son communiqué ici.

12:22 C'est la fin de ce direct, merci de l'avoir suivi avec nous. À bientôt sur Imaz Press Réunion

11:48 - "Nous ne sommes pas les maîtres d'œuvre de cette situation d'insécurité juridique" affirme l'avocat - "Nous avons bon espoir qu'un administrateur judiciaire soit désigné dans les 24-48 heures" annonce l'avocat de la ligue. Maître Alain Rapady explique : "Une fois que l'administrateur provisoire sera désigné, c'est cet administrateur qui aura la responsabilité d'organiser de nouvelles élections. Ça devient maintenant une nécessité impérieuse pour que la Ligue régionale du football soit dotée d'une autorité incontestable." Alors que le fonctionnement de tous les clubs de l'île est perturbé par l'annonce de l'attente d'un administrateur judiciaire, l'avocat tient à préciser : "On veut sortir de cette incertitude que nous n'avons pas créée. Nous ne sommes pas les maîtres d'œuvre de cette situation d'insécurité juridique" insiste-t-il.

11:35 - Vers de nouvelles élections à la ligue : "Rozaire Moriscot est combatif et confiant", annonce son avocat - Maître Alain Rapady insiste, son client souhaite qu'un administrateur provisoire soit désigné le plus rapidement possible afin que les clubs de l'île puissent sortir de l'incertitude : "Rosaire Moriscot a le sens des responsabilités et veut mettre fin à cette situation chaotique" lance son avocat. "Il faut sortir de cette incertitude juridique. Il faut mettre fin à cette situation baroque." La ligue se dirige désormais vers de nouvelles élections. L'avocat l'assure : "Rosaire Moriscot veut repartir aux élections. Il est combatif et confiant pour être réélu".

11:20 - La ligue réunionnaise de football souhaite une reprise des compétitions la semaine prochaine - Maître Alain Rapady représente la ligue réunionnaise de foot et s'exprime au nom de Rosaire Moriscot, président de la ligue jusqu'à ce 29 août 2026. L'avocat explique : "Je viens d'être saisi par Rosaire Moriscot, je fais le même constat que celui dressé par le président du tribunal. Nous avons un jugement qui annule l’élection de Moriscot alors que ce dernier n’a pas été convoqué, n’a jamais été assigné par les candidats battus. Conséquence logique, le président du tribunal constate qu’il ne peut pas désigner un administrateur car Moriscot est toujours président". Il annonce qu'un administrateur pourrait être nommé dans les prochaines 24 heures. L'objectif est que les compétitions reprennent dès la semaine prochaine. Une nouvelle requête est déposée ce vendredi 11 septembre 2026